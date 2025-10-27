Suspenden clases en Jalisco por bloqueos carreteros: ¿En qué planteles?

El paro nacional de agricultores continúa generando repercusiones en varios estados del país, pero en Jalisco el impacto llegó directamente al ámbito educativo. Este 27 de octubre, en la Universidad de Guadalajara (UdeG) suspenden clases presenciales en distintos centros universitarios debido a los bloqueos carreteros provocados por las manifestaciones de productores agrícolas.

Las protestas, que buscan exigir precios justos para el maíz, trigo y sorgo, así como un alto a las extorsiones en el campo, mantienen cerrados varios tramos carreteros del estado.

Suspenden clases precenciales ante marchas y bloqueos carreteros en Jalisco

Ante esta situación, la UdeG anunció que las actividades académicas se trasladarán temporalmente a la modalidad virtual para garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

En el Centro Universitario de la Ciénega (CUCiénega), con sedes en Ocotlán, Atotonilco y La Barca, las clases se desarrollarán en línea debido al cierre de la Autopista Guadalajara-Morelia. La medida aplica para ambos turnos a partir de las 10 de la mañana.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MEGA BLOQUEO EDOMEX: LISTA DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS CERRADAS POR PIPEROS HOY 27 DE OCTUBRE; ¿QUÉ EXIGEN?

Por su parte, el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), ubicado en el Área Metropolitana de Guadalajara, confirmó que todas sus actividades académicas y administrativas también se realizarán de manera virtual.

Las autoridades universitarias reiteraron que la suspensión es temporal y estará sujeta a la evolución de los bloqueos, mientras el paro nacional agrícola sigue afectando la movilidad y las actividades en distintos puntos de Jalisco.

Agricultores colapsan carreteras de Jalisco en Paro Nacional

La movilización se extendió a entidades como Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas, Guanajuato, Chihuahua y Jalisco donde comenzaron los primeros bloqueos y manifestaciones, marcando el inicio visible del paro nacional del campo.

#AlertaVialFIA | ¡Ármate de paciencia!



La carretera Guadalajara - Atlacomulco está totalmente detenida debido a manifestantes en diversos puntos carreteros.



Toma precauciones; evita la zona. pic.twitter.com/As1jr1Mekv — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 27, 2025

Con tractores, camionetas y maquinaria pesada, los agricultores salieron a las carreteras para visibilizar su inconformidad. En Jalisco, las protestas comenzaron en puntos estratégicos como vías Guadalajara-Ocotlán, la carretera a Nogales, la carretera a Morelia, Atotonilco, La Barca, Jamay y el kilómetro 40 de la carretera Guadalajara-Manzanillo.