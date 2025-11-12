¡48 horas de bloqueos! A esta hora inicia el paro nacional de maestros de la CNTE; zonas afectadas

¡Atención, mexicanos! Maestros de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmaron el paro nacional de 48 horas en la Ciudad de México y otros estados del país, para este jueves 13 y viernes 14 de noviembre 2025, pero ¿a qué hora inicia?

Los agremiado planean la toma de casetas en carreteras de México, permitiendo el libre peaje a los conductores, además de la toma de oficinas de gobierno locales y empresas trasnacionales.

¿A qué hora inicia el paro nacional de maestros CNTE de este jueves y viernes?

El paro nacional de maestros del CNTE comenzará el próximo jueves 13 de noviembre 2025 alrededor de las 6 de la mañana en la Ciudad de México.

Mientras que en otros estados de la República los bloqueos comenzarán a partir de las 9:00 horas; las manifestaciones se extenderán hasta el viernes 14 de noviembre 2025.

Hasta el momento, las y los maestro de la CNTE no han dado información sobre la hora en la que finalizarán las manifestaciones.

Zonas afectadas por el paro nacional de maestros en México

¡Toma precauciones! Al ser un paro nacional, se espera que las y los maestros de la CNTE afecten distintas carreteras de México. Entre los estados que participarán están: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Por otro lado, en la Ciudad de México (CDMX), habrá una marcha en dirección al Congreso de la Unión, posteriormente se realizará un plantón en dichas instalaciones.

Se recomienda a los automovilistas tomar precauciones durante su traslado; piden revisar las afectaciones viales antes de salir de casa.

¿Suspenden clases por el paro nacional de maestros del CNTE jueves y viernes?

¿Y las escuelas? Autoridades educativas, NO han anunciado la suspensión de clases por el paro nacional de maestros de la CNTE para el próximo jueves 13 de noviembre, por lo que las y los estudiantes deberán acudir a las aulas de manera normal.

Por otro lado, el viernes 14 de noviembre, los alumnos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, NO tendrán clases debido al registro de calificaciones y no por las manifestaciones.

¿Qué exigen los maestros del CNTE?

Entre las principales demandas de las y los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación están: