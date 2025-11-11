¡Colapso vial! Agricultores y transportistas anuncian bloqueos en carreteras de México; cuándo serán y qué zonas serán afectadas

¡Atención, mexicanos! Agricultores anunciaron un nuevos bloqueos en distintas carreteras de México, en la frontera norte del país, así como en algunas aduanas, pero ¿qué día será y qué es lo que exigen?

Trabajadores del campo aseguraron que el objetivo de la manifestación es lograr que Claudia Sheinbaum, presidenta de la República, volteé a ver al campo mexicano.

¿Cuándo será el bloqueo de agricultores en México 2025?

¡Toma precauciones! Agricultores confirmaron que el bloqueo en carreteras de México se realizará el próximo lunes 24 de noviembre 2025 ; sin embargo, no dieron detalles de la hora en la que comenzarán las manifestaciones.

Los megabloques en México, fueron anunciados durante una rueda de prensa realizada en el Zócalo CDMX el 11 de noviembre 2025. Fue transmitida en las redes sociales de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC).

Los transportistas aseguraron que acompañarán a los agricultores en las próximas movilizaciones, para defender los derechos de ambos trabajadores.

Zonas afectadas por bloqueos en carreteras de México por agricultores y transportistas

Por el momento, se desconocen las zonas que serán afectadas por los bloqueos de transportistas y agricultores; sin embargo, los agremiados confirmaron que se manifestarán en distintas carreteras de México, aduanas y en la frontera entre México y Estados Unidos.

Agricultores y transportistas aseguraron que, por ahora, los bloqueos serán para el paso de mercancías, por lo que las y los ciudadanos no se verán afectados .

¿Qué exigen los agricultores y transportistas en México?

El bloqueo en carreteras de México tiene como finalidad establecer un dialogo con el Gobierno Federal, en el que los agricultores esperan tocar los siguientes puntos:



Reconocer la agricultura como interés nacional

Fomentar el desarrollo en el campo

Precios de garantía para que los trabajadores del campo puedan saber si sus productos son viables; si es rentable o si ya se saturaba el mercado.

Además, aseguraron que ellos no están de acuerdo con los subsidios al maíz, ya que no solo afecta a los agricultores,, también a las y los mexicanos al momento de comprar. Compartieron su rechazo a la iniciativa para modificar la Ley de Aguas Nacionales.

Por su parte, los transportistas demandan el cobro excesivo de las grúas.