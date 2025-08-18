Pasajero salta del camión para evitar asalto en Cuautlancingo, Puebla

Un joven pasajero terminó sobre el asfalto y con graves heridas al lanzarse de un camión en movimiento de la Ruta 28 en el municipio de Cuautlancingo, Puebla; tras un presunto asalto.

Se lanza de un camión en movimiento para evitar asalto en Puebla

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades municipales, el joven resultó con un fuerte golpe en la cabeza al impactarse contra la banqueta , tras haberse lanzado del camión.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida México-Puebla, en Cuautlancingo, luego de que dos hombres subieran a la unidad 26 de la ruta 28 para comenzar a amenazar a los pasajeros para quitarles sus pertenencias.

Los sujetos subieron a la unidad con armas de fuego, creando pánico entre los usuarios del transporte público; entre ellos el joven, quien decidió lanzarse del camión en movimiento.

Más en https://t.co/mQ8q2luH10 pic.twitter.com/NZxc2DQP8A



— TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) August 18, 2025

Sin embargo, el joven terminó impactando sobre la banqueta , terminando con un fuerte golpe en la cabeza , por lo que fue necesario el apoyo de los cuerpos de emergencia en el lugar.

Mientras tanto, los presuntos asaltantes aprovecharon el momento para huir del lugar antes de que los policías llegaran al lugar de los hechos, por lo que hasta el momento se desconoce su paradero.

A la zona llegaron paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) para brindarle atención al joven, sin embargo, tuvo que ser trasladado a un hospital para una revisión más profunda debido al golpe recibido en la cabeza.

Mujer sufre agresión sexual cerca de CU en Puebla

Otro caso de violencia ocurrió el pasado 7 de agosto, en la colonia Jardines de San Manuel, donde fue captado en video por una cámara de seguridad, la agresión a una mujer en Puebla.

La agresión sexual ocurrió alrededor de las 21:00 horas, sobre la calle Río Grijalva, en la colonia Jardines de San Manuel, al sur de Puebla.

En el video se observa cómo, al llegar a la puerta de su hogar, la víctima saca sus llaves para abrir la puerta, justo en ese instante, un hombre se acerca sigilosamente desde atrás y en medio de la oscuridad.

Sin mediar palabra, el agresor saca su miembro del pantalón y lo restriega contra la mujer, acción que quedó registrada en el video difundido en redes sociales.

Inmediatamente después, el sujeto se aleja rápidamente, acomodándose la ropa para evitar ser identificado. La Fiscalía de Puebla ya sigue el caso con la intención de localizar al agresor y brindar justicia a la víctima.