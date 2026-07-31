Un mamut y un barco de la Segunda Guerra Mundial: Sequía deja al descubierto restos históricos en el río Danubio

La sequía que afecta a varios países de Europa continúa dejando imágenes tan sorprendentes como preocupantes: desde la aparición de un barco de la Segunda Guerra Mundial hasta los restos de un mamut.

Uno de los ríos más dañados es El Danubio, considerado entre los más importantes del continente al atravesar 10 países, desde el suroeste de Alemania hasta el mar Negro.

Salen a la luz restos de barco de la Segunda Guerra Mundial

Uno de los efectos más llamativos de esta sequía ocurrió cerca de Mohács, en el sur de Hungría, donde el descenso del nivel del agua permitió que reapareciera un barco hundido desde la Segunda Guerra Mundial.

La alerta crece entre la población tras un informe que resalta la posibilidad de encontrar artefactos sin denotar en lo que antes era la profundidad del río Danubio, pero que ahora se puede cruzar a pie en muchas zonas de su extensión.

Suspected mammoth remains, including a jaw and tusks, were found in the Danube River near Ryahovo as water levels hit record lows; experts plan further examination https://t.co/zRXGoJ1ivz pic.twitter.com/2Vaw4rX37j — Reuters (@Reuters) July 30, 2026

En Budapest, las mediciones registraron un nivel de apenas 23 centímetros por debajo del mínimo histórico alcanzado en 2018. Además, no se esperan lluvias en los próximos días y las temperaturas continuarán siendo muy elevadas.

Encuentran restos de mamut en río Danubio

En Bulgaria también se registró el avistamiento de un pequeño, pero significante, pedazo de historia de nuestro mundo. Y es que cerca del pueblo de Ryahovo, en las inmediaciones de la ciudad de Ruse, fueron encontrados restos de un mamut que permanecieron ocultos durante miles de años.

Entre lo recuperado se encuentra un fémur, un colmillo y una mandíbula inferior con dos grandes dientes, los cuales fueron encontrados de manera accidental y posteriormente comunicado al Museo Regional de Historia, cuyos especialistas se encargarán de conservar y estudiar las piezas.

De acuerdo con el director del museo, todas las partes aparecieron concentradas en un mismo lugar, lo que hace pensar que el mamut murió allí hace miles de años, cuando la zona habría estado formada por un entorno similar al de un pantano.

