Muere otro mexicano en custodia de ICE: Tenía leucemia y no recibió atención médica

Otro migrante mexicano perdió la vida mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), sumando 19 compatriotas muertos desde que inició el segundo mandato de Donald Trump, en 2025.

La víctima fue identificada como Priciliano Trejo, mexicano de 29 años de edad que contaba con diagnóstico de leucemia, cáncer de la sangre que se origina en la médula ósea.

Revelan que Priciliano Trejo no recibió atención médica

Priciliano Trejo fue detenido por agentes del ICE en Carolina del Norte, por lo que fue ingresado al Centro de Detención Stewart, en Georgia, el 19 de junio.

De acuerdo a lo revelado por la organización defensora de migrantes Giorgia Detention Watch, el migrante mexicano presentó problemas de salud desde el 6 de julio, pero el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ignoró sus síntomas y no lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

#ICE aumenta operativos y arrestos en aeropuertos



Agentes de ICE han intensificado las detenciones de ciudadanos extranjeros con visas vencidas directamente en las puertas de abordaje y mostradores de documentación en EU.https://t.co/evT8QxbKqX pic.twitter.com/P4ksopFU33 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 29, 2026

Fue hasta el 13 de julio, ocho días después de los primeros síntomas, cuando Priciliano Trejo fue llevado a una clínica cercana al centro de detención de migrantes. La misma fuente señala que el 15 de julio entró en coma, por lo que ICE se lavó las manos y le transfirió la custodia a sus familiares, quienes lo acompañaron hasta el día de su muerte, el 24 de julio.

Manifestaciones contra ICE por muerte de Priciliano Trejo

Luego de que se diera a conocer la muerte del mexicano Priciliano Trejo, diversas organizaciones levantaron la voz para exigir justicia.

Fue la propia Giorgia Detention Watch quien lanzó un comunicado para revelar detalles del fallecimiento, además de resaltar que, en lo que va del 2026, se han registrado 53 muertes de migrantes bajo custodia del ICE.

“El año fiscal 2026 ha sido el más letal en la historia del ICE. Desde que Donald Trump asumió la presidencia, se han registrado 53 muertes bajo custodia de la agencia, de las cuales 33 ocurrieron dentro de centros de detención”, se lee en el comunicado.

