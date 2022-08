Pastor regaña a feligreses por no comprarle un reloj de 60 mil pesos

Carlton Funderburke, el pastor de una iglesia en Missouri, Estados Unidos, regañó a sus feligreses porque no le regalaron un reloj de la marca Movado, el cual tiene un costo de tres mil dólares, equivalente a 60 mil pesos mexicanos.

El momento en que el pastor reclamó a sus feligreses quedó grabado en un video que se volvió viral en TikTok. En él se escuchó a Carlton Funderburke decirles a los feligreses que pidió el reloj desde el año pasado y aún no lo tiene.

“Pueden comprar un reloj Movado y saben que pedí uno el año pasado. Ya estamos en agosto y todavía no lo tengo”, se escuchó decir al pastor. Funderburke prosiguió con el regañó hacia los fieles y hasta los llamó tacaños y pobres arruinados.

Pastor regaña a sus feligreses

“Así es como sé que todavía eres un pobre arruinado, por cómo me has honrado. ¿No valgo tu dinero de McDonalds? No valgo tu dinero de Red Lobster? ¿No valgo la pena para todos ustedes, Louis Vuitton? ¿No valgo tu Prada? ¿No valgo tu Gucci?”.

El video donde el pastor regaña a sus feligreses por no regalarle un reloj de 60 mil pesos fue grabado el pasado 7 de agosto; sin embargo, recientemente se volvió viral cuando un usuario lo compartió en TikTok.

Pastor se disculpa por regañar a los feligreses que no le regalaron un reloj

Después de que el video le dio la vuelta mundo, el pastor se disculpó con sus feligreses por su sermón en el que los regañó por no regalare un reloj con un valor equivalente a 60 mil pesos mexicanos.

Y aunque el pastor dijo que su sermón era inexcusable, argumentó que sus palabras fueron sacadas de contexto y que lo que dijo ese día “no refleja mi corazón ni mis sentimientos hacia el pueblo de Dios”.

Añadió que “ningún contexto será suficiente para explicar el dolor y la angustia causados por mis palabras. Me disculpo con todos los predicadores y pastores que deben hacer frente a la controversia que he causado”.