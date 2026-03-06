Patricia también desapareció en Edomex y fue hallada sin vida

Una joven que fue reportada como desaparecida fue hallada sin vida en el Estado de México (Edomex). La mujer fue identificada como Patricia Hernández Espinoza.

Este caso se registró días después de darse a conocer la muerte de Ana Karen Nute, quien también fue localizada sin vida tras desaparecer luego de abordar un mototaxi por aplicación.

¿Qué se sabe de la desaparición de Patricia Hernández Espinoza?

La joven Patricia Hernández Espinoza tenía 32 años y fue vista por última vez en el Barrio de Santo Domingo, en el municipio de Jocotitlán, el 1 de marzo de 2026.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició la investigación por la desaparición de Patricia y se emitió la ficha de búsqueda para encontrarla.

La ficha con el folio ODI/TOL/A/1032837/2026 señala que la fecha del reporte de la desaparición de Patricia Hernández Espinoza fue el 3 de marzo de 2026. Vestía una sudadera azul marino, pantalón de tela del mismo color y tenis negros.

Ana Karen Nute pidió un mototaxi en Edomex, desapareció y la hallaron sin vida

Ana Karen Nute Téllez fue hallada muerta tras tomar un mototaxi por aplicación el 28 de febrero de 2026 en el municipio de San Antonio La Isla

La joven de 19 años estuvo desaparecida, pero el 3 de marzo pasado, lamentablemente, fue localizada sin vida a un costado de la carretera Toluca-Tenango en el municipio de Metepec.

Acudió a una fiesta en el fraccionamiento Villas del Sauce, en San Antonio La Isla, pero alrededor de las cerca de las 23:15 horas, solicitó un viaje a DiDi para regresar a su casa en Metepec.

Su familia dejó de tener contacto con ella, pues el viaje fue finalizado en la aplicación antes de que llegara a su destino y su teléfono dejó de recibir llamadas.

Solicitamos de tu apoyo en difusión para dar pronta localización a Ana Karen Nute Téllez, comunícate a los teléfonos al pie del boletín. #TodosEnLaBúsqueda pic.twitter.com/Yz1pFBb0cq — COBUPEM (@COBUPEM) March 2, 2026

Iba ebrio e intentó asaltarla: revelan datos del conductor que llevó a Ana Karen Nute

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el conductor llamado Daniel "N", quien ya fue detenido, presuntamente prestó el servicio en estado de ebriedad, por lo que agredió a su víctima privándola de la vida poco después de haber iniciado el traslado.

El día de los hechos, llegó por ella un joven en una motocicleta azul y sin placas de circulación al fraccionamiento donde se encontraba la joven, quien abordó la unidad.

La Fiscalía del Edomex logró confirmar que la plataforma digital DiDi sí recibió la solicitud de un servicio de taxi por parte de la víctima, el cual fue atendido por un sujeto identificado como Daniel “N”.

Daniel "N" sí estaba dado de alta como chofer de dicha empresa, el día de los hechos habría acudido a prestar el servicio en una motocicleta que no estaba registrada en la plataforma.