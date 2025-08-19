Crueldad animal en Yucatán: Captan a peluquero maltratando a french poodle en estética canina

¡Que se haga justicia En redes sociales se difundió un video que muestra a un hombre maltratando a un perro de raza french poodle durante un servicio de estética canina, en Umán, Yucatán.

El video generó tal indignación que tanto asociaciones animalistas como la familia del perrito agredido presentaron una denuncia ante las autoridades, buscando que este tipo de actos no queden impunes.

Lo que se sabe del perrito maltratado en estética canina de Yucatán

Las imágenes difundidas por la asociación Peludos Desamparados muestra cómo el estilista sujeta al perro de manera violenta de las orejas y del cuerpo, e incluso lo lanza contra la mesa, mientras realiza el corte de pelo.

La grabación evidencia claramente la actitud agresiva hacia el pequeño canino, quien intenta alejarse del sujeto, pero este lo sigue rasurando de manera violenta.

El hombre que aparece en el video fue identificado como Víctor “N”, de aproximadamente 35 a 40 años de edad, y se presume que el video fue grabado en un establecimiento ubicado en el fraccionamiento Piedra de Agua, en el municipio de Umán,

Una de las localidades que, de acuerdo con asociaciones animalistas, registra un alto número de denuncias por maltrato animal en el estado.

|Captura de pantalla

Fiscalía General de Yucatán investiga maltrato animal

A raíz de estos hechos, la Fiscalía General del Estado de Yucatán abrió la carpeta de investigación número 234/2025 a través de la Unidad Especializada en Delitos de Maltrato y Crueldad Animal.

La dependencia se encuentra recopilando pruebas y testimonios para determinar responsabilidades y garantizar que se sancione a quien resulte culpable.

Igualmente, la cuenta de Peludos Desamparados ha solicitado que cualquier persona que pueda aportar más información sobre el hombre que aparece en el video no dude en hacerlo.

¡Ellos también sienten! Maltrato animal en Yucatán

Si bien el Código Penal del Estado de Yucatán busca proteger a los animales de compañía, la realidad es que en diversas ocasiones se han difundido videos que muestran a mascotas sufriendo distintos tipos de abuso.

La ley establece penas de cuatro meses a dos años de prisión para quien, sin justificación veterinaria, cause daño a un animal: mutilarlo sin causa, privarlo de necesidades básicas como aire, agua, alimento, espacio, abrigo o atención médica, golpearlo, abandonarlo por períodos prolongados, poner en peligro su vida o realizar actos de zoofilia.

En 2024 se aprobó en Yucatán la denominada Ley Rufo, que amplió la protección legal a todos los animales como seres sintientes, no solo a los domésticos.

Esta normativa endureció las penas por actos de maltrato, que ahora pueden alcanzar hasta 10 años de prisión, con el objetivo de desincentivar estas conductas y garantizar mayor protección a los animales en el estado.

A pesar de estos avances, aún queda mucho por hacer, ya que no solo se trata de sancionar los abusos, sino también de generar conciencia en la población: los animales sienten y maltratarlos no puede considerarse justo ni aceptable.