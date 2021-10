Paul McCartney culpa a John Lennon por ruptura de The Beatles

El intérprete Paul McCartney dijo este lunes que quería seguir actuando con The Beatles cuando ocurrió su separación en 1970 y agregó que John Lennon influyó en la ruptura de la agrupación.

De acuerdo con una agencia internacional, las especulaciones sobre las causas de la desaparición de The Beatles, el grupo de pop más famoso del mundo, van desde diferencias artísticas y disputas legales hasta el matrimonio de John Lennon con la artista Yoko Ono.

Yo no incité la división. Ese era nuestro Johnny.

En un episodio de “This Cultural Life” de BBC Radio 4, que está próximo a publicarse, pero que la agencia pudo escuchar, Paul McCartney, quien tiene 79 años, habló de lo que calificó como el “período más difícil de su vida”, es decir, la separación de The Beatles.

“Esta era mi banda, este era mi trabajo, esta era mi vida, así que quería que continuara”, agregó Paul McCartney en la entrevista.

John Lennon anunció su salida de The Beatles a Paul McCartney

Paul McCartney dijo que The Beatles habría continuado si John Lennon no se hubiera marchado. “Pensé que estábamos haciendo cosas bastante buenas: Abbey Road, Let It Be, nada mal”, agregó.

También afirmó que después de que Lennon anunció que quería irse del grupo, el nuevo gerente, Allen Klein, aconsejó a los miembros restantes que mantuvieran en secreto su inminente disolución mientras él “ataba algunos cabos sueltos”.

“Así que durante unos meses tuvimos que fingir”, dijo Paul McCartney . “Fue extraño porque todos sabíamos que era el final de The Beatles, pero no podíamos irnos”.

La agencia especificó que la entrevista completa de Paul McCartney con la BBC se transmitirá el próximo 23 de octubre.

The Beatles estaba integrado por Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, quienes se separaron hace 51 años, pero la ruptura sigue dando de qué hablar, así como sus canciones, que a la fecha se siguen escuchando en todo el mundo y por personas de todas las edades.