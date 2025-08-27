“El gavioto legislativo": PAN defiende a Lilly Téllez y arremete contra Noroña por lujosa casa en Tepoztlán

Diputados y senadores del Partido Acción Nacional (PAN) anunciaron que defenderán en tribuna a la senadora Lilly Téllez, luego de que legisladores de Morena la acusaran de “traición a la patria” por solicitar que Estados Unidos colabore con México en el combate al crimen organizado y la narcopolítica.

El senador de #Morena Gerardo Fernández Noroña, en la sesión de la Permanente calificó como traidores a la patria a los de oposición por defender a la senadora #LillyTéllez quien denunció los vínculos de políticos de Morena con los narcos y delincuentes en cadenas de televisión… pic.twitter.com/09jG3OT6Qi — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 27, 2025

El vicecoordinador panista en la Cámara de Diputados, Federico Döring Casar, confirmó que la dirigencia nacional ha instruido a sus legisladores a respaldar a Téllez: “Tenemos el mandato de defender de la injuria y de la calumnia a la senadora Lilly Téllez”, expresó Döring en conferencia de prensa.

PAN compara a gobierno de Morena con el del dictador Nicolás Maduro

En su intervención, Döring arremetió con fuerza contra el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, a quien calificó de “bufón legislativo” y acusó de evadir el debate sobre la compra de su casa en Tepoztlán, valuada en 12 millones de pesos. “No le vamos a permitir que se esconda del debate de su lujosa nueva casa”, sentenció.

Döring fue más allá y comparó la actitud de Morena con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, argumentando que el partido oficialista busca “criminalizar” a la oposición. “Están sacando el Nicolás Maduro que llevan dentro”, afirmó el legislador, y añadió que la postura de Morena demuestra su verdadera naturaleza.

Döring también se refirió a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre Genaro García Luna, a quien equiparó con “El Chapo” Guzmán y “El Mayo” Zambada. El panista respondió que la mandataria “está confundida y mal informada” y que, en todo caso, figuras comparables con García Luna serían “políticos acusados de colusión con el narco”, mencionando a Adán Augusto López y al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez.

Sobre el carpetazo en caso de Pío López Obrador

Por último, el legislador panista criticó la exoneración de Pío López Obrador y David León por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), calificando la resolución como “una farsa y una complacencia”. En este sentido, instó al senador Manuel Velasco a presentar una denuncia para deslindarse de los videos donde León —exfuncionario de su gobierno— aparece entregando recursos.

“Si lo que hizo David fue mentira, que lo aclare en la Fiscalía Electoral. Necesitamos saber quién hizo mal uso de su nombre en una aportación indebida a la campaña”, concluyó Döring, manteniendo la presión sobre figuras de la 4T.