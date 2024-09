¿Puedo retirar el dinero de la Pensión Bienestar si voy en día diferente al marcado en el calendario?

El programa Pensión del Bienestar busca dar apoyo económico a adultos mayores, personas con discapacidad y madres trabajadoras. Uno de los aspectos clave del programa es el calendario de pagos, que indica los días en que los beneficiarios pueden retirar su dinero y esto se realiza según la inicial de su primer apellido. Pero es común que surjan preguntas sobre si es posible cobrar la pensión en una fecha distinta a la asignada.

¿Cuánto dan de la Pensión Bienestar en 2024?

Para los adultos mayores, el apoyo económico corresponde a 12 mil pesos bimestrales, lo que equivale a 6 mil pesos por mes. Por otro lado, las personas con discapacidad reciben 6 mil 200 pesos bimestrales, y las madres trabajadoras que son beneficiarias del programa reciben 3 mil 200 pesos bimestrales.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, mencionó que aquellas y aquellos beneficiarios cuyo apellido comience con la letra B, podrán disponer de la pensión correspondiente al bimestre septiembre-octubre a partir de este martes 3.

❤️#BuenasNoticias❤️

Si tu apellido comienza con la letra B, a partir del 3 de septiembre, podrás disponer de tu recurso correspondiente al bimestre septiembre-octubre de las #PensionesBienestar y el programa #MadresTrabajadoras. #PrimeroLosPobres pic.twitter.com/IrIrOHAm0K — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) September 3, 2024

¿Qué pasa si no voy al banco el día que me toca en el calendario?

El gobierno recomienda a los beneficiarios acudir a cobrar su pensión en la fecha indicada según el calendario; sin embargo, si por alguna razón no puede hacerlo en ese día, es posible retirar el dinero en una fecha posterior, por lo que no hay que preocuparse si el día que te toca no puedes ir por tu pensión.

Este es el calendario de pago correspondiente a la primera letra del apellido:



C: miércoles 4 y jueves 5

D, E, F: viernes 6

G: sábado 7 y lunes 9

H, I, J, K: martes 10

L: miércoles 11

M: jueves 12 y viernes 13

N, Ñ, O, P, Q: sábado 14

R: miércoles 18

S: jueves 19

T, U, V: viernes 20

W, X, Y y Z: sábado 21

Lo importante es acudir a la sucursal del Banco del Bienestar o banco participante con los documentos requeridos y seguir las indicaciones del personal para un proceso ágil y seguro.

¿En dónde puedo usar la tarjeta del Banco Bienestar?

Puedes utilizar tu tarjeta del Banco del Bienestar en establecimientos que cuenten con terminal bancaria.