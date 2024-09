¿Habrá pago de aguinaldo para quienes reciben la Pensión IMSS 2024 o se cancelará?

En México, los jubilados que reciben su pensión a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) suelen estar a la expectativa de si pueden recibir su pago de aguinaldo, el cual es un derecho adquirido por los años de servicio laboral. Aunque en los últimos meses ha surgido la inquietud sobre si este beneficio continuará vigente en 2024.

A continuación, en Fuerza Informativa Azteca (FIA) te decimos todo lo que necesitas saber sobre el pago de aguinaldo para pensionados del IMSS, así como las fechas clave.

¿Quiénes reciben el aguinaldo de la Pensión IMSS 2024?

El aguinaldo es una prestación que, conforme a la ley, reciben los trabajadores activos y jubilados en México. Para los pensionados del IMSS , este pago es equivalente a una cantidad proporcional de su pensión mensual, la cual se entrega en dos partes: la primera, usualmente en noviembre, y la segunda, a mediados de diciembre.

No obstante, la dependencia ha aclarado que no todos pueden acceder a este beneficio, ya que únicamente se otorgará a quienes estén pensionados bajo los regímenes de Cesantía por Edad Avanzada o los que cotizaron bajo la Ley del IMSS de 1973 . Mientras que, los que perciben pensiones por conceptos como viudez o incapacidad no recibirán este pago extra.

Para determinar si recibirás el aguinaldo en 2024, es crucial verificar el régimen bajo el cual estás pensionado. Si tu pensión está registrada bajo los esquemas de Cesantía, entonces tendrás derecho a este pago.

¿Cuándo cae el pago del aguinaldo para jubilados con Pensión IMSS?

De acuerdo con el calendario oficial del pago de pensiones , la dependencia estipula que el aguinaldo será entregado a más tardar en la primera quincena de noviembre 2024.

Para los pensionados por cesantía en edad avanzada o vejez, que están bajo la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, el pago se realizará a partir del viernes 1 de noviembre. Lo mejor de todo, es que el pago será doble, ya que ese mismo día, las personas reciben la pensión correspondiente al mes.

¿Quién tiene derecho a la Pensión IMSS?

La Pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es un derecho que se otorga únicamente a los trabajadores que han cumplido con ciertos requisitos establecidos por la ley, además de haber cotizado en los regímenes establecidos. Por ejemplo: