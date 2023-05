Estos son los beneficiarios que recibirán pago doble en junio por la Pensión IMSS

¡Atención beneficiarios! El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, lanzaron una convocatoria para que algunas personas puedan recibir el pago doble de la pensión IMSS durante el mes de junio.

Agregaron que los beneficiarios serían acreedores a múltiples beneficios, uno de ellos es que no perderían la pensión IMSS, y desde luego que el pago sería mucho mayor al que reciben mensualmente; pues originalmente es una prestación con la que las autoridades buscan proteger a los trabajadores en caso de accidentes o padecer algunas enfermedades, pero, en este caso ¿qué personas puede recibir un pago doble de la Pensión IMSS?

¿Cuándo es el siguiente pago de la pensión IMSS en junio?

¡Qué no se te pase! A pesar de que la página del IMSS no estableció un calendario oficial, en su sitio oficial aseguran que los pagos caen el primer día de cada mes; sin embargo existe una excepción y es que no coincida con un día feriado, de ser así el depósito se mueve al siguiente día, para el caso de junio y los meses restantes estas son las fechas de pago:



Junio: Jueves 1

Julio: Lunes 3

Agosto: Martes 1

Septiembre: Viernes 1

Octubre: Lunes 2

Noviembre: Miércoles 1

Diciembre: Viernes 1

Convocatoria Nacional 2023 dirigida a médicas y médicos jubilados del #IMSS para laborar en los Servicios de Salud @IMSSBIENESTAR en Baja California Sur y Chiapas.https://t.co/jVsAV8Sn33 pic.twitter.com/N5eUpDIxQU — IMSS (@Tu_IMSS) May 18, 2023

¿Quiénes recibirán pago doble en junio por la Pensión IMSS?

Los acreedores al pago doble de junio serán los jubilados que se hayan desempeñado en el sector salud y busquen incorporarse a las actividades laborales para formar parte del IMSS-Bienestar; no obstante, la convocatoria no aplica para todas las entidades de la República Mexicana, sólo para ocho estados, estos son:



Sonora

Guerrero

Michoacán

Sinaloa

Oaxaca

San Luis Potosí

Baja California Sur

Chiapas

¿Qué pasa si no puedo cobrar mi Pensión IMSS?

El IMSS ofrece constante comunicación con sus beneficiarios para que puedan dar a conocer las quejas y dudas respecto a los pagos de la pensión, estos pueden ser mediante el buzón de quejas en el sitio oficial o vía telefónica: