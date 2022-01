Hacen peritajes a víctimas de camioneta incendiada en Reforma

Ante la muerte de dos personas calcinadas en una camioneta incendiada en paseo de la Reforma la madrugada del domingo, los expertos de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJCDMX) realizan peritajes para identificar a las víctimas en este accidente de la colonia Lomas de Chapultepec.

En tanto, el conductor de la camioneta de lujo que sobrevivió al accidente, está hospitalizado en calidad de detenido, por lo que las investigaciones continúan en torno a este incidente, para deslindar responsabilidades.

Camioneta incendiada al parecer era conducida a exceso de velocidad

Autoridades de la FGJCDMX indicaron que se integra la carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo por tránsito de vehículos, ante este accidente que derivó en una camioneta incendiada, y en la que sus pasajeros perdieron la vida.

Las primeras investigaciones de la autoridad ministerial, señalan que el individuo al parecer conducía a exceso de velocidad la camioneta, con las víctimas abordo, sobre la avenida Paseo de la Reforma, cuando a la altura de Montes Auvernia se impactó contra un árbol, lo que ocasionó que se incendiara la unidad y dos personas perdieran la vida.

Conductor implicado está hospitalizado en calidad de detenido

Al conductor lo trasladaron a un hospital, donde permanece en calidad de detenido y a disposición del representante social de la Fiscalía de Investigación Territorial en MIguel Hidalgo, a fin de integrar la carpeta de investigación respectiva.

En tanto, la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, expertos en fotografía, criminalística y mecánica de hechos, realizan los peritajes correspondientes, en coadyuvancia con agentes de la Policía de Investigación, para identificar plenamente a las víctimas y establecer cómo ocurrió el accidente.

Esta madrugada se registró un fuerte #choque en Paseo de la Reforma y Montes Auvernia, en #CDMX, el cual provocó que una camioneta se incendiara en su totalidad; dos personas murieron y el conductor fue trasladado a un hospital. pic.twitter.com/vQO2p2L8mG — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) January 9, 2022

Se trata de un accidente: Harfuch

Ante las versiones que se dieron en torno a estos hechos, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudada (SSC), aclaró el domingo, que los indicios apuntaban a un accidente de tránsito y no a un homicidio doloso, como se especuló.



“Lo que tenemos, no es homicidio doloso, tuvimos es un accidente que fue en Paseo de la Reforma, en la colonia Lomas de Chapultepec, pero no es homicidio doloso, es un accidente, donde las personas son trasladadas al hospital ABC, sí son dos personas, pero no es homicidio doloso, es un accidente y esperaremos a que la Fiscalía dé el informe correspondiente”, declaró el funcionario.