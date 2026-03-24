¿Cuánto cuesta la fe?; esto cobra Tijuana por procesiones o Viacrucis en Semana Santa

El Ayuntamiento de Tijuana, Baja California estableció que para realizar procesiones, Viacrucis o peregrinaciones durante Semana Santa es obligatorio tramitar un permiso… y pagar por él.

Estos son los costos:



Procesiones de 500 personas o más: $5,338 pesos

Procesiones de menos de 500 personas: $3,813 pesos

Eventos sin fines de lucro: $3,050 pesos

Eventos con fines de lucro (hasta 999 personas): $4,575 pesos

Eventos con fines de lucro (más de 1,000 personas): $7,625 pesos

¿Qué pide el Ayuntamiento para autorizar la realización de un Viacrucis?

Para poder realizar actos de fe en la vía pública en Tijuana, los organizadores deben:



Tener una cuenta ciudadana

Hacer el trámite de forma presencial

Notificar con al menos 15 días de anticipación

Indicar lugar, fecha, horario y motivo del evento

Esto aplica para:



Viacrucis

Peregrinaciones

Jornadas de oración

Conciertos religiosos

Cualquier acto fuera de templos

¿Por qué hay molestia por los permisos en Semana Santa en Tijuana?

La inconformidad surgió porque el aviso oficial se difundió el 19 de marzo, a menos de 10 días del inicio de las celebraciones.

Esto generó críticas, ya que el propio reglamento señala que el trámite debe hacerse con 15 días de anticipación, lo que deja a muchos organizadores sin margen para cumplir con el requisito.

En redes sociales, varios usuarios cuestionaron el cobro por actividades religiosas y el poco tiempo para gestionar los permisos.

¿Es obligatorio pedir permiso para procesiones religiosas en Tijuana?

Sí. De acuerdo con la normativa basada en la Ley de Asociaciones Religiosas, cualquier acto de culto público fuera de iglesias debe notificarse a las autoridades.

El objetivo, según el gobierno municipal, es garantizar el orden, la seguridad y la correcta organización de eventos masivos en la vía pública.

Aunque no se han detallado sanciones específicas en el anuncio, realizar eventos sin autorización podría derivar en:



Cancelación del evento

Multas

Intervención de autoridades

Por eso, el Ayuntamiento llamó a las asociaciones religiosas a realizar el trámite lo antes posible.

