VIDEO: Perrito salva de asalto a su dueño y recibe disparo en su patita

Un perrito en Costa Rica resultó ser todo un héroe al salvar a su dueño de un asalto, aunque lamentablemente resultó herido y perdió su patita. El video del momento se volvió viral en las redes sociales.

En las imágenes se pudo ver que un joven iba caminando por la calle al lado de su perrito, de pronto, dos ladrones a bordo de una motocicleta se acercaron a ellos.

Uno de los delincuentes se bajó de la moto con una pistola en la mano apuntándole al dueño del perrito para quitarle sus pertenencias, en ese momento el perrito héroe se abalanzó sobre el delincuente haciendo que este perdiera el equilibrio y se cayera; sin embargo, al mismo tiempo se escuchó un disparo.

El delincuente rápidamente se subió a la moto de nuevo y huyó junto a su cómplice, mientras el dueño del perro corrió, detrás de él iba su “lomito” aullando después de recibir el disparo en su patita. Algunos vecinos se acercaron al can para auxiliarlo.

#VIDEO | “Súper Lomito”, perrito salva a su dueño de asalto; recibe disparo en una pata, en Tibás, Costa Rica. El perrito fue llevado al veterinario, tuvieron que amputarle la patita herida, pero ya se encuentra estable. pic.twitter.com/NWnDM6pnuy — Grupo Marmor (@Grupo_Marmor) January 20, 2023

Perrito pierde su patita por salvar a su dueño de un asalto

Tommy que es de raza american stafford terrier fue llevado a una clínica para animales donde lo atendieron de urgencia y tuvieron que amputarle su patita para que no muriera.

El valiente perrito que salvó a su dueño de un asalto sigue en tratamiento y se recupera satisfactoriamente. Las autoridades de Costa Rica ya buscan a los delincuentes.

En tanto, usuarios de redes sociales condenaron el acto que ocurrió en la ciudad de Tibás, Costa Rica, y exigieron justicia a las autoridades locales.