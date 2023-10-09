VIDEO: Encuentra hogar “Valentín”, el perro que quemaron por comerse un huevo

Se considera un milagro la historia de “Valentín”, un cachorro víctima de maltrato al sufrir quemaduras de segundo grado que le causó la pérdida de un ojo y daños en sus orejas, pero que actualmente se recuperó hoy se recupera y hoy ya forma parte de una familia en Yucatán.

Sin embargo, el perrito “Valentín” ha tenido que adaptarse a su nueva condición, pues perdió la vista de un ojo y está luchando por recuperar la visión del otro.

Después de sobrevivir a pesar de los pronósticos médicos, con el apoyo de veterinarios y activistas a favor de los animales, Silvia y Eduardo decidieron darle un hogar digno a “Valentín”.

Fuerza Informativa Azteca visitó el nuevo hogar de este sobreviviente y platicó con la pareja que lo adoptó para conocer cómo ha sido su proceso de adaptación.

“Veo a “Valentín”y como a todo el mundo, me llama, me conmueve la historia. Lo fuimos a ver, la verdad es que él super conmovido y todo con “Valentín”, los niños igual y fue que ya decidimos hacer el primer acercamiento, lo estuvimos yendo a ver a la clínica”, comentó Silvia Juárez.

Valentín no estará solo en esta familia, ya que encontró un hermano a lado de Roco,otro canino que pertenece a Silvia y Eduardo.

“Roco al principio no se daba cuenta que “Valentín” tenía un problema y quería jugar normal como si fuera otro perro, hasta que notó que no le podía seguir el paso. Pero empezó a tener paciencia y a caminar un poco más lento a esperarlo”, comentó Eduardo Castro.

Perro Valentín deberá continuar con tratamiento tras rescate

A pesar de ser la víctima de dos mujeres en Quintana Roo, “Valentín” es un cachorro cariñoso, traviero y ahora sus nuevos dueños ven en él la alegría.

“Desde que llegó, mostraba estrés, llegó a la casa y no caminaba, tenía miedo”, contó Silvia, quien dice que su familia se siente contenta con “Valentín” y reconoce que da pequeños pasos para que siga en su proceso de recuperación

Pese a su recuperación, los médicos aseguran que el peludo deberá seguir con tratamientos de por vida, pero será más fácil con el apoyo en su nuevo hogar.

Silvia reconoce que “Valentín”es un ejemplo de vida, ya que a pesar de ser un cachorro, les ha demostrado varias enseñanzas.

“Así es como “Valentín” luce hoy y como bien su nombre lo dice, un perrito valiente que hoy disfruta de una nueva familia y de un nuevo hogar”, expresó.