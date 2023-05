¡Abandonados! 15 perros encerrados dentro de una casa en Nuevo León

“Es muy triste porque no sé de qué se alimenten. A veces se escuchan muchos aullidos de los perros,” es el testimonio de una de las vecinas de la Colonia Residencial de Guadalupe en el municipio de Guadalupe en Nuevo León, aseguran que son 15 perritos que han quedado olvidados por su dueño.

Permanecen sin comida, sin agua y rodeados de basura dentro de la casa ubicada en la calle Ricardo Montalbán. Algunos de los perritos permanecen en el garaje, otros en la terraza del segundo piso.

“El señor ya no viene. No sé qué comen. Hace tiempo, como en diciembre, y vino una señora a mi domicilio preguntando si vivía alguien, la vecina de atrás de la casa del señor este, porque dice que olía mucho a muerto, que olía exageradamente hasta su casa. No sé si los perros están muriendo,” explicó una de las vecinas.

El dueño en ocasiones va al domicilio y a pesar de que es confrontado por los vecinos, este pareciera no importarle.

“Se le dijo anteriormente, yo directamente no hable con él, pero una vecina igual habló y le dijo oye pues dan adopción a los perros este pero dijo que no tenía tiempo. Oye pues tómale fotos pues no tengo tiempo. Bueno, limpia. No, no tengo tiempo. Así que es muy preocupante lo que están pasando, y los perros,” finalizó la vecina de la Colonia Residencial Guadalupe.

Los vecinos han recurrido a rescatistas de animales y asociaciones independientes, pero no han tenido una respuesta oportuna, mientras tanto los animalitos desde la oscuridad de la vivienda lamentan su abandono.

Ya no se pueden comprar perros o gatos en Nuevo León

Desde este 1 de mayo, la venta de perros y gatos provenientes de criaderos en tiendas está prohibida en el estado de Nuevo León.

La Secretaría de Medio Ambiente estatal anunció en diciembre de 2022 esta disposición ante la sobrepoblación que hay de animales en situación de calle, y también debido a que se está afectando la salud de los ciudadanos con enfermedades a través de las garrapatas.

“Hay muchos animales en situación de calle que son rescatados y que pueden ser adoptados o comprados en lugar de comprar un animal nuevo o de producir un animal para su venta, estas poblaciones de perros y gatos en situación de calle son ya de por si un maltrato animalgeneralizado, muchos de ellos se sacrifican para bajas las poblaciones, se habla de 50 mil o más’, señaló en su momento el el director de la dependencia, Alfonso Martínez Muñoz.

Además de esto porque hay repercusiones de estas sobrepoblaciones ya sea en la salud pública, pues han fallecido jóvenes y niños por la mordedura de garrapata y estas poblaciones de animales de calle ayudan a mantener a la garrapata con éxito, de buscar nuevos huéspedes y transmitir las bacterias que están produciendo.