Caen fugitivos en EU: Fiscalía de Querétaro logra la captura y extradición de acusados de feminicidio y homicidio

Dos hombres estaban prófugos de la justicia luego de cometer dos delitos en Querétaro: feminicidio y homicidio calificado. Ambos fueron detenidos en Estados Unidos.

Detienen en EU a presunto feminicida buscado en Querétaro

Juan Manuel "N" uno de los imputados, habría cometido feminicidio. La Fiscalía de Querétaro estableció una coordinación autoridades de Chihuahua, quienes fueron el puente con Estados Unidos para colaborar en la detención del presunto feminicida para su arresto.

Se dio a conocer que el 4 de junio de 2026 el imputado fue arrestado y permaneció bajo custodia de Enforcement and Removal Operations (ERO) en el Centro Montgomery para llevar a cabo su proceso migratorio.

🚨 FISCALÍA CUMPLIMENTA ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA PROBABLE AUTOR DE FEMINICIDIO MEDIANTE SINERGIA INTERNACIONAL



La #FiscalíaQro, a través de la Unidad Especializada en la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de… pic.twitter.com/iYFfhpuYgO — Fiscalía General del Estado de Querétaro (@fiscaliaqro) July 27, 2026

Días después, Juan Manuel "N" fue deportado o a través del Puente Internacional Lincoln–Juárez y recibido por elementos de la Policía Federal Ministerial y posteriormente entregado a personal de la Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía de Querétaro

Cae segundo prófugo en EU por homicidio calificado

En otro hecho, David "N" también fue detenido y deportado a México por el delito de homicidio calificado cometido el 13 de marzo de 2021 en la comunidad de Agua Fría, municipio de Peñamiller, Guanajuato.

Se dio a conocer que este homicidio se perpetró cuando, el ahora detenido, presuntamente disparó con un arma de fuego contra la víctima tras cuestionarla sobre una riña ocurrida la noche anterior.

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En ese momento la víctima intentó resguardarse en su domicilio, pero lamentablemente perdió la vida a consecuencia de las lesiones. Tras estos hechos violentos, el presunto homicida huyó hacia los Estados Unidos.

🚨 SINERGIA DETIENE EN LA FRONTERA CON ESTADOS UNIDOS A PROBABLE AUTOR DE HOMICIDIO COMETIDO EN PEÑAMILLER



Como parte de las acciones de #SinergiaPorQuerétaro, la #FiscalíaQro, a través de la Policía de Investigación del Delito, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de… pic.twitter.com/GX1MLlgpN4 — Fiscalía General del Estado de Querétaro (@fiscaliaqro) July 25, 2026

Se dio a conocer que su arresto ocurrió el 4 de junio pasado y permaneció bajo custodia de Enforcement and Removal Operations (ERO) en el Centro Montgomery, en espera de su proceso migratorio