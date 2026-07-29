Lista negra, espionaje y amenazas: Los ataques de Salomón Jara contra la prensa en Oaxaca

El periodismo en el estado de Oaxaca enfrenta un escenario de vulnerabilidad inédito debido al hostil trato por parte del gobierno estatal, al mando de Salomón Jara, en contra de los medios de comunicación independientes. Organizaciones internacionales de libertad de prensa como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras han alertado sobre el uso sistemático de las estructuras del poder público para denostar, perseguir y vigilar a comunicadores críticos, en una entidad golpeada por la violencia contra el gremio.

¿Cuáles son las agresiones y casos de hostigamiento de Salomón Jara contra periodistas en Oaxaca?

A lo largo de su administración, el gobernador Salomón Jara Cruz ha sumado múltiples cuestionamientos por utilizar conferencias gubernamentales y dependencias de justicia para confrontar e intimidar a comunicadores. Estos son los episodios de hostigamiento e intimidación más graves documentados:



Creación del segmento "Trapitos al sol" en conferencias semanales (Desde 2023): Espacio oficial implementado dentro de las ruedas de prensa exhibir nombres de periodistas locales y catalogar reportajes críticos como campañas de desinformación o "ataques por encargo".

Espacio oficial implementado dentro de las y catalogar reportajes críticos como campañas de desinformación o "ataques por encargo". Denuncias por persecución judicial y amenazas a Alejandro Leyva (Julio de 2025): Tras ser expuesto reiteradamente en la tribuna estatal por el contenido de su columna El zumbido del Moscardón, el periodista Alejandro Leyva Aguilar

Denunció amenazas, responsabilizó a funcionarios y hoy fue asesinado; conmociona crimen de periodista en Oaxaca

Advertencia de "lista negra" y veto a medios críticos (27 de julio de 2026): Un día antes del crimen contra Alejandro Leyva

Espionaje institucional a la periodista Jaqueline Robles (28 de julio de 2026): La comunicadora denunció la presencia de sujetos desconocidos fotografiando su domicilio a bordo de un automóvil sin placas. Horas después, la propia Fiscalía General del Estado de Oaxaca

Fiscalía de #Oaxaca otorga medidas a periodista acosada por personal de la propia dependencia



Jacqueline Robles recibió protección tras denunciar un auto sin placas fotografiando su casa, el cual resultó ser de la propia Fiscalía de Oaxaca haciendo "investigaciones" sin aclarar… pic.twitter.com/NLI5KoLcD7 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 29, 2026

Confrontación directa con reporteros en coberturas públicas: Durante encuentros con la prensa para abordar la crisis de seguridad, reporteros oaxaqueños encararon directamente al gobernador señalando al aparato gubernamental como responsable de la violencia y censura, a lo cual el mandatario respondió desestimando los reclamos.

Como podemos observar, la confrontación directa, la intimidación, los asesinatos y la acumulación de carpetas de investigación no resueltas han consolidado un clima de inseguridad y censura entre los periodistas. A pesar de esto, la lucha del gremio en Oaxaca continúa exigiendo al gobernador que cese los ataques verbales desde los espacios gubernamentales y garantice condiciones seguras para el libre ejercicio del derecho a informar.