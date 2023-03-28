Perú previene envío de 2,3 toneladas de cocaína por mar a Turquía

Perú detuvo el envió de 2,3 toneladas de cocaína camufladas en "mayólicas para exportación" que iban a ser enviadas por vía marítima a la ciudad portuaria de Estambul, Turquía, informó el lunes la policía antidrogas. La mayólica es una pieza decorativa.

La droga fue decomisada el viernes tras un operativo de la policía y fiscales de Perú en un almacén del puerto de El Callao, la principal terminal marítima del país. La cocaína fue encontrada en medio de centenares de cajas de azulejos de cerámica.

"Usualmente tenemos conocimiento de puertos de Bélgica, Holanda, España y Francia, que son las preferencias de las organizaciones criminales. En esta oportunidad (el destino) es el puerto de Turquía", dijo a periodistas el jefe policial en el puerto de El Callao, el coronel Luis Ángel Bolaños.

La ruta Perú-Turquía es una creciente ruta de drogas ilícitas hacia Europa.

🚨#LoÚltimo:

La Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas del #Callao dirigió operativo donde se logró decomisar más de 2 toneladas de alcaloide de cocaína acondicionados en un cargamento de mayólicas.



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Mayólicas para transportar droga

La cocaína, camuflada en 337 mayólicas empaquetadas en cajas de madera dentro de un contenedor en la terminal portuaria, fue presentada en una conferencia de prensa.

"Estaban acondicionadas en planchas de caucho, simulando ser cerámicas originales", dijo Bolaños. "El precio en Europa oscila entre 50,000 y 60,000 dólares por kilo (de cocaína), si hablamos de la droga decomisada es de al menos 20 millones de dólares".

La cocaína decomisada permanece bajo la custodia del Departamento Portuario Antidrogas Callao de la Policía Nacional, el cual continuará con las investigaciones correspondientes y diligencias complementarias.

Perú es, junto a su vecina Colombia, uno los mayores productores de hoja de coca y cocaína en el mundo, según Naciones Unidas.

El país andino decomisó el año pasado unas 86,4 toneladas de drogas y sustancias ilícitas, un récord histórico, de las cuales 28 toneladas fueron de clorhidrato de cocaína, según datos de la policía local.