Pfizer confirma eficacia de 95.6% en dosis de refuerzo contra Covid-19

Pfizer y su socio alemán BioNTech dieron a conocer los resultados de un ensayo fase III, que demostraron una alta eficacia de la dosis de refuerzo de su vacuna contra Covid-19, incluida la variante Delta.

Las farmacéuticas informaron que un ensayo con 10 mil participantes de 16 años o más mostró una eficacia de 95.6 por ciento contra la enfermedad, durante un periodo en el que prevalecía Delta, una cepa más contagiosa que el virus original.

El estudio también encontró que la vacuna de refuerzo tenía un perfil de seguridad favorable, de acuerdo con Reuters.

Pfizer detalló que la eficacia de su vacuna de dos inyecciones disminuye con el tiempo, según datos de un estudio que mostró una efectividad de 84% desde un pico de 96% cuatro meses después de una segunda dosis.

Today with @BioNTech_Group, we announced the first results from any randomized, controlled #COVID19 vaccine booster trial. We look forward to sharing these data with regulatory agencies and submitting them for peer-reviewed publication. https://t.co/VKNM46CldN pic.twitter.com/rUtUHaT6wf — Pfizer Inc. (@pfizer_news) October 21, 2021

Dosis de refuerzo ayudaría a tener un regreso a la normalidad

Los fabricantes explicaron que en el estudio, el tiempo medio entre la segunda dosis y la dosis de refuerzo o el placebo fue de alrededor de 11 meses, solo hubo cinco casos de Covid-19 en el grupo de refuerzo, en comparación con 109 casos entre los que recibieron la inyección de placebo.

“Estos resultados aportan más evidencia de los beneficios de las dosis de refuerzo, ya que nuestro objetivo es mantener a las personas bien protegidas contra esta enfermedad”, declaró Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer.

Por su parte, Ugur Sahin, cofundador de BioNTech, mencionó que los resultados del estudio evidencian que una tercera dosis de la vacuna brinda protección contra el virus original y sus variantes.

Basándonos en estos hallazgos, creemos que los refuerzos podrían desempeñar un papel importante en el mantenimiento de la contención de la pandemia y el regreso a la normalidad.

La edad promedio de los participantes del ensayo fue de 53 años, con un 55.5% de los personas entre 16 y 55 años y un 23.3% de 65 años o más.

Pfizer y BioNTech enviarán los resultados detallados del ensayo para su publicación revisada por pares. También compartirán los datos con la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, con la Agencia Europea de Medicamentos y otras agencias reguladoras.

En septiembre de este año, la FDA autorizó una dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer para personas de 65 años o más, así como a personas de 18 a 64 años con alto riesgo de tener un contagio grave de Covid-19.

BREAKING: @US_FDA granted emergency use authorization of a booster dose of our #COVID19 vaccine w @BioNTech_Group for individuals 65+, and 18+ through 64 within certain high risk groups. This is the first FDA EUA of a COVID-19 vaccine booster.



Learn more: https://t.co/cwumKYoktF pic.twitter.com/T697HQ07Yj — Pfizer Inc. (@pfizer_news) September 23, 2021

“Una dosis de refuerzo de la vacuna está autorizada en la Unión Europea y otros países, con recomendaciones para las poblaciones que varían según las directrices de las autoridades sanitarias locales”, señaló Pfizer.

