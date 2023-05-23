Descubren perro escondido en obra de Picasso, ¿Podrían encontrarlo?

Desde 1900, durante su estancia en Francia, el pintor español Pablo Picasso ocultó a un perro en la obra "Le Moulin de la Galette", ahora en este 2023, curadoras del Museo de Guggenheim de Nueva York, Estados Unidos lo descubrieron.

"Lo que sabemos es que en muchos casos, Picasso pintó aspectos de la composición, luego los borró y transformó en otros elementos compositivos, era realmente parte de su práctica, de hecho, fue citado en una entrevista en 1930 diciendo: "mis pinturas son una suma de destrucciones"", explicó Julie Barten, curadora senior de pintura del Museo Guggenheim.

¿Cómo encontraron al perrito escondido de Picasso?

Durante trabajos de restauración, expertos quitaron de la pintura, suciedad y barniz acumulados a lo largo de los años, "limpieza" que enfatizó en "Le Moulin de la Galette" nuevos colores y pinceladas.

"Si ves de cerca, puedes ver que hay un fantasma persistente del perro aquí. Hay pintura roja que se ve a través de algunas áreas, se pueden ver los ojos, las orejas y pueden ver que al ocultarlo, en realidad dejó el contorno de la parte superior de la cabeza, aún visible", mostró, Barten.

Durante muchos años, Barten ha analizado esta obra de Picasso, siempre sospechó que había algo que el pintor ocultó en la zona inferior de la pintura, para descubrirlo, utilizó desde microscopios hasta tecnología de Rayos X, la más reciente fue la fluorescencia de rayos X (FRX), una técnica espectroscópica que luego de un año de analizar la obra, develó la presencia del perro.

"Lo que estamos viendo aquí es una imagen en color falso que visualiza los componentes de hierro, mercurio y zinc en los pigmentos. Por lo tanto, es importante señalar que no es una instantánea, es una visualización. Los colores son falsos excepto el lazo rojo alrededor de su cuello." dijo, Barten.

Experts find a hidden dog in one of Pablo Picasso’s masterpieces. A modern art curator with the Guggenheim Museum in New York says the dog's presence could have completely changed how art lovers see 'Le Moulin de la Galette' pic.twitter.com/xnh4OcUsF2 — Reuters (@Reuters) May 13, 2023

¿Qué raza es el perrito escondido de Picasso?

"Podemos ver bastante sobre la calidad del pelaje, mirada y contorno del perro, pero no es una instantánea literal de lo que hubiera parecido", mencionó Barten, para ver la imagen precisa del perro, se necesitaría quitar una capa de pintura, algo dañaría la obra.

Barten dijo que es muy posible que se trate de un perro Cavalier King Charles Spaniel, es una raza pequeña, activa, originaria de Reino Unido y que en esos años era muy popular en París, Francia.

"Cuando descubrimos que había un perro debajo de esa forma marrón de esta composición anterior que Picasso había representado, ¡Dios mío! Fue sorprendente para mí, cambia por completo la forma en que uno se habría encontrado con esta imagen", dijo Megan Fontanella curadora de Arte Moderno del Museo Guggenheim.

Picasso perrito|Reuters

¿Qué pintó Picasso y por qué ocultó al perrito?

La curadoras suponen que el perrito habría robado toda la atención de la obra, "habrían visto a este perro realmente adorable en primer plano, mirando casi directamente al espectador con este maravilloso lazo rojo, dijo Fontanella.

Picasso representó en la obra de "Le Moulin de la Galette", el salón de baile frecuentado y que inspiró a otros pintores como Pierre-Auguste Renoir, Vincent Van Gogh y Henri de Toulouse-Lautrec, "ahora mi ojo se ve atraído por todas estas maravillosas figuras en la composición y no está el perro para monopolizar nuestra vista", comentó Fontanella.

"Lo que es interesante es que él, al oscurecerlo con pocas pinceladas apresuradas, dejó una especie de presencia fantasmal del perro, fue su práctica habitual más adelante en la vida", dijo Barten.

