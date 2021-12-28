Especialistas colocan pico de titanio impreso en 3D a un guacamayo

Max es un guacamayo que habita en el santuario de aves Hyacinth, en la provincia del Cabo Occidental, Sudáfrica, quien se popularizó en redes sociales gracias a su nuevo pico de titanio impreso en 3D, ya que el suyo lo perdió en una pelea.

La cirugía se realizó en octubre de este año, estuvo a cargo del profesor Gerhard Steenkamp de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Pretoria, y se considera la primera intervención de este tipo en Sudáfrica.

Antes de someter a Max a la operación, el profesor Steenkamp hizo pruebas y consiguió las herramientas apropiadas para darle al ave una mejor calidad de vida, con un pico completamente funcional.

El santuario Hyacinth explicó en su cuenta oficial de Facebook que primero se realizaron los moldes para el nuevo pico de titanio y se localizaron los tornillos especiales para sujetar la prótesis de manera segura al rostro de Max.

Pico de titanio impacta de forma positiva en alimentación de Max

Brendan Tindall, veterinario de vida salvaje, y el profesor Steenkamp probaron un pico de nylon impreso en 3D, para hacer las modificaciones necesarias antes de colocarle a Max la prótesis final, la que estaría hecha de titanio.

A través de redes sociales, Hyacinth compartió el pico de titanio que los especialistas colocaron al guacamayo, antes de llevar a cabo la cirugía, misma que se realizó con éxito.

|Facebook @hyacinthhaven

“Max salió bien de la cirugía y aquí estamos esperando a que despierte de la anestesia”, escribieron los miembros del santuario el pasado 12 de octubre. En ese momento informaron que se necesitarían varios días para comprobar que el guacamayo tendría una adaptación correcta al nuevo pico.

Un día después de la intervención, el guacamayo pudo disfrutar de “su primer bocado de comida sólida en dos años”, como se mostró en un video compartido por Hyacinth.

A principios de este mes, el santuario compartió una actualización sobre el estado de salud de Max, quien parece estar bien adaptado a su pico de titanio impreso en 3D, por lo que pronto estará listo para trasladarse a un aviario especial.

Max perdió la parte superior de su pico en una pelea con otro guacamayo, mientras que la parte inferior creció “sin obstáculos”, lo que hacía necesario recortarla regularmente.

“Las fotos recientes muestran a Max y su pico, está rompiendo nueces pecanas, las abre con facilidad y come de forma normal otra vez”, detalló el santuario Hyacinth al compartir varias imágenes del guacamayo.