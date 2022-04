Piden luchadores seguridad social a diputados

Luchadores, entrenadores y jóvenes boxeadores solicitaron el apoyo de la Cámara de Diputados para lograr que se les otorgue seguridad social o servicios de salud a bajo costo, así como apoyos para cubrir gastos de permisos y exámenes médicos para sus presentaciones.

En conferencia de prensa, encabezada por las diputadas de Morena , María del Carmen Zúñiga Cuevas y Brenda Ramiro Alejo, los deportistas expusieron que pesar de los apoyos para hacer frente a la pandemia otorgados por autoridades a luchadores de la Ciudad de México y del Estado de México la situación sigue siendo difícil para el gremio, pues la paga es poca y los gastos resultan excesivos.

Piden que leyes de salud contemplen a deportistas.

De ahí que hicieron el llamado para que las leyes de salud volteen a ver a los nuevos valores de la lucha libre y de las diversas disciplinas del deporte.

“Ver un apoyo con los sistemas de salud, que tengamos una preferencia, a lo mejor que no sea gratuito, pero no pagar todo lo que pagamos, porque ahorita para ellos renovar su licencia si no presentamos los exámenes médicos no nos autorizan la pelea. La paga son 4 mil, hay gastos de vendaje, gastos de exámenes médicos, gastos de ir al pesaje, de ir a trasladarse, a buscar sparring, en realidad sería bueno que vieran todo eso y en realidad también ver quien en realidad lo merece porque a lo mejor están apoyando a personas que lo están desperdiciando”, entrenador de lucha libre.

En tanto, el luchador Coco Azul pidió que “sigan apoyando el deporte, no nada más la lucha libre, el box, natación, todo el deporte para sacar a los chavos dela drogadicción que andan la calle para que hagan más deporte”.

En repuesta las legisladoras informaron que avanzan en cambios legales para responder a las necesidades de salud en el deporte.

“Estamos tratando ya de modificar la Ley del Deporte para lo que acaba de comentarnos el compañero y desde ahí empezar a trabajar para los deportistas”, adelantó, Brenda Ramiro Alejo, integrante de la Comisión del Deporte.

Las legisladoras otorgaron reconocimientos a jóvenes representantes de la lucha libre y boxeadores.