’Piperos’ obligaban a vecinos a comprarles agua o los secuestraban en Edomex

La escasez de agua en el Estado de México (Edomex) fue la oportunidad para que piperos delincuentes aprovecharan el negocio para obligar a personas a que les compraran agua a ellos o, de lo contrario, las personas eran amenazadas con ser secuestradas.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Zumpango, donde las autoridades tomaron conocimiento de lo que pasaba y, tras investigar el caso, detuvieron a dos presuntos responsables, de acuerdo con las autoridades mexiquenses.

Capturan a dos por venta ilegal de agua y extorsión

Luego de una denuncia ciudadana, un hombre y una mujer fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), por su posible participación en la venta ilegal de agua potable y extorsión.

Información de la policía señala que en la colonia San Bartolo Cuautlalpan, Tania “N” y Rafael “N”, de 38 y 18 años, respectivamente, se dedicaban a la venta, de forma ilegal, de agua potable en pipas; además, habitantes de varios fraccionamientos eran obligados a la compra del líquido y, en caso de no hacerlo, eran amenazados con ser privados de la libertad.

22 víctimas denunciaron a piperos extorsionadores

Al menos 22 personas resultaron afectadas del modus operandi de estos delincuentes, quienes interpusieron la denuncia colectiva correspondiente; además se aseguró un arma de balines calibre 4.5 milímetros y dinero en efectivo, para posteriormente ser puestos a disposición de las autoridades correspondientes y deslindar responsabilidades.

La Fiscalía de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha detectado grupos criminales dedicados a la extorsión mediante la venta de agua potable en pipas.

Detrás de estas organizaciones que se manejan como sindicatos, como el Sindicato 22 de Octubre y la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), que controlan pozos y distribución de agua potable en pipas.

Los pozos de Santa María Tulpetlac y Texcoco, en el Edomex, son las principales fuentes de abasto de ambos grupos que operan también en las alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, donde cobran derecho de piso a los piperos para que puedan cargar y vender agua.