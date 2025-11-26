“La Chokiza”, “Los Mayas” y USON: Así funciona la mega red de huachicol de agua en Edomex

Se llevó a cabo un duro descubrimiento alrededor del robo de agua en el Estado de México. La Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) detuvo a seis líderes criminales que controlaban el "huachicol hídrico" en más de diez municipios, presuntamente encabezados por el expolicía "El Maya".

Mediante un operativo llamado "Operación Caudal", se desnudó una estructura delictiva que utiliza organizaciones sindicales como fachada para operar una red de extracción ilegal, extorsión y violencia extrema.

Los detenidos, entre ellos un Regidor de Chalco en funciones, son señalados de dirigir grupos como el "Sindicato 22 de Octubre", "La Chokiza", "Los Mayas" y la "USON", los cuales se disputan a sangre y fuego el control del agua en la CDMX y Edomex.

Cae líder de ‘Los Mayas’ en Ecatepec; presunto líder del ‘huachicol de agua’ en Edomex |Foto: FGEM

El 'modus operandi' del huachicol de agua en el Edomex

La investigación revela cómo estas organizaciones criminales, disfrazadas de sindicatos sociales como la FITTAM o el SUTMEX, tejieron una red para apoderarse del recurso vital en diversos municipios del Estado de México, como Acolman, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Tecámac, Teotihuacán, Texcoco y Valle de Chalco.

Sus actividades incluían:



Acaparamieto y "Ordeña": Instalaban tomas clandestinas en la red oficial y pozos para extraer agua sin permisos, la cual vendían ilegalmente a través de pipas irregulares.

Extorsión y "Montachoques": Para eliminar competencia, ordenaban agresiones contra piperos ajenos a su organización, utilizando tácticas como disparos y los llamados "montachoques" para obligarlos a pagar cuotas o dejar de operar.

Invasión de Predios: Despojaban de viviendas y terrenos a legítimos propietarios para usarlos como pensiones de pipas o para explotar pozos clandestinos.

Elementos de la #FiscalíaEdoméx detuvieron y cumplimentaron orden de aprehensión en contra de Cristian Jesús “N” alias el “Gimy” y/o “Jimmy”, Juan “N”, Guillermo “N”, Ricardo “N”, Juan Manuel “N” alias “El Maya” y María del Carmen “N”, identificados como objetivos… pic.twitter.com/m7KF5QhgUO — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) November 25, 2025

Capturan a regidor de Chalco entre los involucrados por huachicol de agua

La Fiscalía identificó y capturó a seis objetivos prioritarios, quienes podrían enfrentar penas de hasta 100 años de prisión:



Cristian Jesús "N", alias "El Jimmy": Actual Sexto Regidor de Chalco y líder del "Sindicato 22 de Octubre". Se le acusa de secuestro exprés con fines de extorsión y de ordenar agresiones contra piperos rivales.

Actual y líder del "Sindicato 22 de Octubre". Se le acusa de secuestro exprés con fines de extorsión y de ordenar agresiones contra piperos rivales. Juan Manuel "N", alias "El Maya" : Ex policía municipal y líder de "Los Mayas" . Operaba en Ecatepec, Coacalco y Acolman. Fue detenido con armas largas, una camioneta de lujo y uniformes policiales falsos.

Ex policía municipal y líder de . Operaba en Ecatepec, Coacalco y Acolman. Fue detenido con armas largas, una camioneta de lujo y uniformes policiales falsos. Ricardo "N" ("La Chokiza"): Integrante de "La Chokiza" , encargado de administrar tomas clandestinas y dueño de pipas ilegales. Se le vincula con extorsiones y ataques armados.

Integrante de , encargado de administrar tomas clandestinas y dueño de pipas ilegales. Se le vincula con extorsiones y ataques armados. Guillermo "N": Operador del "Sindicato 22 de Octubre", recibía órdenes directas del "Jimmy" para instalar tomas clandestinas y administrar la venta ilegal.

Operador del "Sindicato 22 de Octubre", recibía órdenes directas del "Jimmy" para instalar tomas clandestinas y administrar la venta ilegal. Juan "N": Secretario General de la FITTAM y vocero del SUTMEX. Acusado de extorsión en Teotihuacán y de presionar a autoridades para regularizar predios despojados.

Secretario General de la FITTAM y vocero del SUTMEX. Acusado de extorsión en Teotihuacán y de presionar a autoridades para regularizar predios despojados. María del Carmen "N": Integrante de "Los Mayas", facilitaba predios invadidos para la operación logística y participaba en desalojos violentos de propietarios.

La Fiscalía señaló que estos líderes, especialmente Juan "N", organizaron los bloqueos masivos del pasado 27 de octubre en el Estado de México, utilizando a sus agremiados de la USON, ACME y "Los 300" para intentar desacreditar los operativos contra el robo de agua y proteger sus fuentes de financiamiento ilícito.

