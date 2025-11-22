Cae otro del Sindicato 22 de Octubre en Edomex por contrabando de agua

Un hombre llamado Guillermo "N", identificado como uno de los principales integrantes del Sindicato 22 de Octubre, en el Estado de México (Edomex) fue detenido por su presunta participación en la comercialización ilegal de agua.

Elementos de la #FiscalíaEdoméx detuvieron a Guillermo "N", identificado como uno de los principales integrantes del "Sindicato 22 de Octubre", organización relacionada con delitos de secuestro, extorsión, despojo, robo con violencia, disparo de arma de fuego y narcomenudeo,… pic.twitter.com/Xw3Yk4Cw0h — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) November 22, 2025

La detención de este sujeto se da a conocer tras la aprehensión de Christian Jesús "N", alias "Jimmy" o "Gimy", sexto regidor en el municipio de Chalco, e identificado como líder del Sindicato 22 de Octubre y quien fue reportado como desaparecido el 20 de noviembre pasado.

"Jimmy" también está señalado por su probable participación en delitos de secuestro, extorsión y despojo, entre otros. Fue ingresado al Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl a disposición de un juez.

¡Se apoderan del agua en CDMX y Edomex! El crimen organizado controla la distribución

¿Qué es el Sindicato 22 de Octubre en el Edomex?

El Sindicato 22 está relacionado con la comercialización del agua, despojo de propiedades, secuestro, extorsión, robo con violencia y narcomenudeo, entre otros, en los municipios de Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca y Chicoloapan.

Christian Jesús “N” utilizaba esta organización social para acaparar la distribución y venta ilegal de agua a través de medios de transporte propiedad de sus integrantes y agrediendo a conductores de vehículos ajenos a su grupo.

Asimismo por estar presuntamente relacionado con la invasión de predios con el fin de despojar a sus legítimos dueños de sus bienes.

Algunas de esas propiedades contenían pozos de donde extraían agua sin permisos para su comercialización y en otros casos, eran viviendas que entregaba a los integrantes de su organización criminal.

Capturan a otro por nexos con contrabando de agua en Edomex

Asimismo, fue detenido Juan "N", identificado como líder de la Federación Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Asalariados de México (FITTAM) y vocero de Sindicatos Unidos por la Transformación de México (SUTMEX)

Fue capturado como parte de un operativo para neutralizar actividades delictivas en la cadena de la extracción, distribución y comercio ilícito del agua en el Estado de México.

Juan "N" también es investigado por su probable participación en hechos delictivos de extorsión, durante su captura le fueron aseguradas armas de fuego y cartuchos útiles de diferentes calibres.