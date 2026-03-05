¿Me respetan el subsidio de la tenencia si cambio mis placas de otro estado al Edomex?

Los vehículos con placas de otro estado también pueden acceder al subsidio del 100% en la tenencia 2026 si realizan el cambio de registro al Estado de México (Edomex).

El subsidio permite que los propietarios paguen únicamente el refrendo vehicular, siempre que el automóvil o la motocicleta cumpla con el valor máximo establecido por el gobierno mexiquense.

El beneficio aplica para autos con un valor factura de hasta 638 mil pesos y motocicletas de hasta 250 mil pesos con IVA incluido, incluso si antes tenían placas de otra entidad.

¿Puedo cambiar mis placas a Edomex de otro estado?

Sí. Los propietarios de vehículos registrados en otras entidades pueden realizar el trámite para cambiar sus placas al Edomex.

El proceso implica dar de baja el registro vehicular anterior y realizar el alta correspondiente en el padrón del Estado de México.

Las autoridades informaron que el trámite puede realizarse en línea , lo que permite iniciar el proceso sin acudir a oficinas.

Además, el servicio contempla entrega de placas a domicilio, lo que busca facilitar el procedimiento para los conductores que desean registrar su vehículo en la entidad.

¿Me dan el subsidio a la tenencia si cambio a placas del Estado de México?

Sí, pero sólo si el vehículo cumple con los requisitos establecidos para el programa de subsidio.

El gobierno mexiquense informó que el beneficio aplica para:



Automóviles con valor factura de hasta 638 mil pesos

Motocicletas con valor de hasta 250 mil pesos (IVA incluido)

En estos casos, los propietarios podrán obtener el subsidio del 100% en la tenencia, siempre que realicen el pago del refrendo correspondiente.

¿Cómo saber cuánto pagar de refrendo Edomex 2026?

Para obtener el subsidio del 100% en la tenencia 2026, los propietarios de vehículos deben pagar únicamente el refrendo vehicular correspondiente al Estado de México.

El monto exacto puede consultarse en el portal de control vehicular de la Secretaría de Finanzas, donde los conductores deben ingresar los datos de su automóvil o motocicleta.

Antes de iniciar el trámite, las autoridades piden verificar que el vehículo no tenga irregularidades en el Registro Público Vehicular (REPUVE), ya que el sistema solicita confirmar que el número de serie no presenta anomalías.

Una vez realizado el registro, el trámite puede completarse en línea, y las nuevas placas pueden enviarse directamente al domicilio del propietario, evitando acudir a oficinas.

El programa para acceder al subsidio de la tenencia tiene vigencia hasta el 6 de abril de 2026, por lo que quienes tengan placas de otro estado deberán realizar el cambio antes de esa fecha para aprovechar el beneficio.