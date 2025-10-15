¿Caerá el dictador Maduro? Trump autoriza operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela: NYT

El gobierno de Donald Trump en Estados Unidos autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) la realización de operaciones encubiertas en Venezuela, asegura el diario The New York Times, en medio de los ataques contra barcos de dicho país y la vigilancia militar en el Caribe.

Además, esta revelación sucede un día después de que el gobierno estadounidense informó que atacó por quinta ocasión un barco con narcóticos en aguas internacionales, el cual presuntamente partió del país sudamericano y que dejó un saldo de 6 muertos.

El alcance de la autorización: ¿Qué tipo de “Operaciones Letales” permite Trump a la CIA?

De acuerdo con el reporte del diario estadounidense, esta autorización permitirá que los agentes de la CIA lleven a cabo “operaciones letales” en Venezuela, así como otro tipo de acciones en el Caribe.

De este modo, los agentes podrán realizar operaciones encubiertas contra Nicolás Maduro, el dictador venezolano, o contra su régimen, ya sea de forma unilateral o en conjunto con una operación militar de gran envergadura.

No obstante, el NYT destaca que aún es desconocido si la CIA tiene en sus planes alguna operación en Venezuela o si se trata de que esta autorización será usada como una contingencia.

La CIA ya tiene autorizaciones para colaborar con diversos gobiernos de América Latina con el fin de intercambiar información de seguridad. No obstante, dichos permisos no permiten operaciones letales.

Conflicto abierto: Fin de pláticas diplomáticas de Trump con el régimen de Venezuela

En este mes de octubre, Donald Trump terminó las pláticas diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro, ya que el dictador no ha accedido a las peticiones de Estados Unidos para que deje el poder.

Además, el Departamento de Estado señala públicamente que Maduro Moros es el líder del Cártel de los Soles, una organización dedicada al trasiego de drogas hacia Estados Unidos, el cual tiene a integrantes del ejército venezolano entre sus filas.

De la misma forma, el gobierno estadounidense no reconoce el supuesto triunfo electoral de Maduro, en contraste con otras dictaduras del mundo que aceptaron la versión del régimen venezolano, aunque diversas organizaciones internacionales y la oposición aseguran que él perdió las elecciones de 2024 frente al candidato Edmundo González, exiliado en España, tras amenazas del dictador.

