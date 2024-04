¡Atrapado por vender Pokémon pirata! Hacker enfrenta condena de cinco años de cárcel

En Japón, un hacker de 36 años de edad fue arrestado y condenado a cinco años de cárcel por vender ilegalmente criaturas difíciles de conseguir y partidas manipuladas de Pokémon para Switch de Nintendo.

De acuerdo al medio japonés, NHK, la policía logró arrestar en el acto al implicado por vender archivos modificados de Pokémon Escarlata y Púrpura.

El implicado aceptó su culpa y explicó que la venta de criaturas difíciles de conseguir, ítems poco usuales y partidas hackeadas era para ganarse la vida. La policía local indicó que los Pokémon piratas fueron vendidos entre diciembre del 2022 y marzo del 2023, dejando un beneficio millonario. Fue a través de un sitio web donde el hacker concretaba las operaciones, las criaturas modificadas rondaban entre 84 y 30 dólares.

| Pexels

¿Qué estipulan las leyes de Japón sobre la piratería?

Con base a la ‘Ley de Prevención de Competencia Desleal y de las leyes que abogan por el cuidado del legal dentro del país’, el detenido podría pasar hasta cinco años en prisión o tendría que desembolsar el pago de cinco millones de yenes (32 mil dólares).

El reporte desde Japón explica que si bien, el hacker consiguió ingresos millonarios, después de que su patrimonio ilegal fuera ‘congelado’, no tendría forma de pagar la fianza.

¿Son comunes los delitos de Pokémon?

Los delitos que están relacionados con Pokémon no suelen ir de la mano con temas digitales, por lo que Nintendo y The Pokémon Company, a pesar de que tratan de prevenir piratería para proteger su propiedad intelectual, no suelen trabajar con la policía en casos de hackeo.

Sin embargo, el verdadero ‘negocio’ para los ladrones está en el robo de tiendas de videojuegos o coleccionistas, pues son constantes los robos de las famosas tarjetas Pokémon.

Entre las cartas más caras que los malhechores buscan son la famosa ‘Pikachu Illustrator', considerada la más valiosa de todas, con un valor estimado de más de 200 mil dólares.

La carta Charizard de primera edición también está valuada cerca de los 200 mil dólares, mientras que la de ‘Tropical Mega Battle’ está valuada en 150 mil dólares en el mercado de subastas.