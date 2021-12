Policía de la CDMX da inicio al operativo de Navidad

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) anunció el inicio del operativo de Navidad, el cual contempla un despliegue de casi 14 mil elementos de la Policía a partir de hoy y hasta el 25 de diciembre para garantizar la seguridad de las personas, evitar la alteración del orden público, faltas administrativas y la comisión de delitos durante las fiestas en la Ciudad de México (CDMX).

La Policía realizará vigilancia en las explanadas de las alcaldías, centros comerciales, romerías navideñas, mercados populares y sobre ruedas, en las 16 alcaldías de la capital.

Con motivo de las celebraciones en la víspera de la #Navidad, la #SSC desplegará un operativo de seguridad, prevención y vigilancia, con más de 13 mil policías. https://t.co/OQG3jaXwZe pic.twitter.com/dL02O9Usc6 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 21, 2021

Los 13 mil 783 agentes estarán apoyados de mil 502 vehículos oficiales, nueve motocicletas, 15 motoambulancias, 20 ambulancias, dos unidades de rescate y un helicóptero de los Cóndores que realizará sobrevuelos de supervisión y vigilancia en distintos horarios, informó la Secretaría.

Los uniformados también realizarán recorridos y patrullajes en zonas turísticas como el Aeropuerto Internacional de la CDMX, terminales de autobuses, fiestas patronales, el Ángel de la Independencia, la Alameda Central y todo el primer cuadro de la ciudad.

Policía de la CDMX recomienda tener precaución con compras de Navidad

La SSC también subrayó que para una mayor seguridad al momento de realizar compras, en esta temporada, la Unidad de Policía Cibernética recomienda nunca perder de vista las tarjetas bancarias a fin de evitar fraudes como la clonación o el robo de datos.

De igual forma, recomendaron utilizar mecanismos electrónicos confiables para los pagos, no acudir solo a retirar dinero, no utilizar cajeros automáticos que presenten anomalías, verificar con las instituciones bancarias los cargos no reconocidos y no contar dinero en efectivo en lugares públicos.





La SSC hace un llamado a la ciudadanía para que participe en las actividades preventivas y se conduzca con responsabilidad, evitando correr riesgos innecesarios que puedan provocar accidentes, como el conducir después de consumir bebidas alcohólicas o manejar cansado.

De igual forma, la Policía capitalina anunció que el operativo “ Conduce sin Alcohol ” estará funcionando durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, las 24 horas del día los siete día de la semana.