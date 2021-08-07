VIDEO: Policía casi muere por sobredosis de fentanilo decomisado

Un policía latino de San Diego, California, Estados Unidos (EUA) estuvo a punto de morir por una sobredosis tras tener contacto accidental con fentanilo, una peligrosa droga sintética.

El hecho quedó grabado en la cámara corporal de uno de los oficiales, y fue difundido por el departamento de policía de San Diego con el objetivo de mostrar la letalidad de la sustancia.

Te puede interesar: Aseguran 20 mil pastillas de fentanilo y crystal en tractocamión

El pasado 3 de julio, el oficial David Faiivae y su compañero Scott Crane atendieron un reporte sobre posible posesión de drogas. Al llegar al lugar hallaron un vehículo abandonado y procedieron a revisarlo. Ahí encontraron una sustancia blanca que Faiive toco sin guantes, sin saber que se trataba del fentanilo.

El policía cayó al piso y luchaba por respirar, ya que la droga le provocó un bloqueo en los pulmones. Su compañero corrió a auxiliarlo administrándole un spray nasal para sobredosis y llamando a una ambulancia.

“Corrí hacia él y lo agarré, y estaba sufriendo una sobredosis”, recordó Crane.

Cuando los paramédicos llegaron, le administraron una dosis de Narcan y lo trasladaron de emergencia al hospital. Gracias a la rápida actuación de Scott, su compañero pudo sobrevivir a la sobredosis de fentanilo.

Actualmente el policía está fuera de peligro, pero su testimonio sirvió para advertir a los jóvenes sobre el riesgo de consumir esta peligrosa droga.

¿Qué es el fentanilo?

El fentanilo es una droga sintética que funciona como anestesia, pero es mucho más potente y se debe administrar en dosis mínimas.

En el video, el sheriff del condado de San Diego advierte que el fentanilo es una de las mayores amenazas a las que se enfrenta la región y el país, ya que las sobredosis con esta droga se han disparado.

Las autoridades atribuyeron a dicha sustancia 461 sobredosis mortales en 2020, y esperan que aumente la cifra a 700 este año, por el alza en su consumo.

Te puede interesar: Presuntos integrantes de “La Unión Tepito” son detenidos con droga

Agregó que el fentanilo se introduce cada vez más en las cárceles de Estados Unidos.