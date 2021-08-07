VIDEO: Policía casi muere por sobredosis de fentanilo decomisado
Un policía latino casi muere en EUA por una sobredosis de fentanilo al tener contacto con un paquete decomisado en un operativo.
Un policía latino de San Diego, California, Estados Unidos (EUA) estuvo a punto de morir por una sobredosis tras tener contacto accidental con fentanilo, una peligrosa droga sintética.
El hecho quedó grabado en la cámara corporal de uno de los oficiales, y fue difundido por el departamento de policía de San Diego con el objetivo de mostrar la letalidad de la sustancia.
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El pasado 3 de julio, el oficial David Faiivae y su compañero Scott Crane atendieron un reporte sobre posible posesión de drogas. Al llegar al lugar hallaron un vehículo abandonado y procedieron a revisarlo. Ahí encontraron una sustancia blanca que Faiive toco sin guantes, sin saber que se trataba del fentanilo.
El policía cayó al piso y luchaba por respirar, ya que la droga le provocó un bloqueo en los pulmones. Su compañero corrió a auxiliarlo administrándole un spray nasal para sobredosis y llamando a una ambulancia.
“Corrí hacia él y lo agarré, y estaba sufriendo una sobredosis”, recordó Crane.
Cuando los paramédicos llegaron, le administraron una dosis de Narcan y lo trasladaron de emergencia al hospital. Gracias a la rápida actuación de Scott, su compañero pudo sobrevivir a la sobredosis de fentanilo.
Actualmente el policía está fuera de peligro, pero su testimonio sirvió para advertir a los jóvenes sobre el riesgo de consumir esta peligrosa droga.
¿Qué es el fentanilo?
El fentanilo es una droga sintética que funciona como anestesia, pero es mucho más potente y se debe administrar en dosis mínimas.
En el video, el sheriff del condado de San Diego advierte que el fentanilo es una de las mayores amenazas a las que se enfrenta la región y el país, ya que las sobredosis con esta droga se han disparado.
Las autoridades atribuyeron a dicha sustancia 461 sobredosis mortales en 2020, y esperan que aumente la cifra a 700 este año, por el alza en su consumo.
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Agregó que el fentanilo se introduce cada vez más en las cárceles de Estados Unidos.