¡Tres minutos que le salvaron la vida! Captan en VIDEO rescate de bebé tras choque de auto en Texas

Un accidente automovilístico estuvo a punto de convertirse en tragedia sin el rescate hecho dos oficiales de la policía de Fort Worth, Texas, en Estados Unidos. Y es que un bebé había salido disparado tras el choque de un auto, el cual quedó volcado a un costado de la carretera. Toda la secuencia quedó captada en video.

El accidente sucedió el jueves 23 de octubre de 2025 en la carretera interestatal 30. El momento quedó captado en video gracias a las cámaras corporales de ambos agentes.

VIDEO: El dramático momento en que policías y testigos levantaron el auto volcado

Las imágenes revelan cómo el sargento R. Nichols y el agente E. Bounds, con ayuda de varios testigos del suceso, ayudaron a levantar el automóvil que quedó volcado, para rescatar el menor de edad atrapado bajo los fierros.

En un inicio, los agentes encontraron que el bebé no estaba respirando, por lo que le aplicaron reanimación cardiopulmonar (RCP). Presionaron y presionaron el pecho hasta volver a detectar pulso. Por más de tres minutos de labores, los agentes logran una señal de vida del menor: que llorara.

Fuera de peligro: El estado de salud del bebé y la madre tras ser trasladados a hospital

Tanto el pequeño como la madre fueron trasladados a un hospital y las autoridades los reportan fuera de peligro.

El Departamento de Policía de Fort Worth divulgó las imágenes del dramático rescate por medio de sus redes sociales.

La capacitación que salva vidas: La importancia de la reanimación cardiopulmonar en la Policía de Fort Worth

El jefe de policía de Fort Worth, Eddie García, fue quien tomó la decisión de publicar las imágenes en las redes sociales con el fin de reconocer el trabajo de los agentes.

“Él dijo que estos oficiales son héroes. La comunidad necesita saber qué sorprendente es el Departamento de Policía de Fort Worth y quería darlo a conocer inmediatamente”, relató el oficial Buddy Calzada.

El agente añadió que este tipo de acciones, como brindar reanimación cardiopulmonar, es lo que el departamento les capacita a hacer.

El jefe de la policía local escribió un mensaje en su perfil de la red social X, donde señala que “nuestras plegarias están con este pequeño ángel, en tanto que esperamos su recuperación completa. No creo que exista mejor ejemplo de ‘proteger y servir’”.