Tinder era su puerta para delinquir. Engañando a personas, es como un grupo de delincuentes usó esta aplicación para citas a víctimas y secuestrarlas en la Ciudad de México (CDMX), pero tras seguirles el rastro, los presuntos responsables fueron detenidos.

La investigación de la Fiscalía General de Justicia establece que incluso dentro del grupo ligado a secuestros exprés en la capital, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) podrían estar involucrados.

Víctima salió con mujer que conoció en Tinder en CDMX

Agentes de la Fiscalía detuvieron a seis personas que operaban en grupo para enganchar a las víctimas mediante la aplicación Tinder y cometer secuestro exprés. Entre los implicados se encuentran dos policías capitalinos.

De acuerdo con la investigación, un hombre conoció a una mujer mediante Tinder. Tras acudir con ella a un bar en la colonia Narvarte y después a un hotel, fue interceptado por dos policías de la SSC y dos hombres que se hicieron pasar por familiares de la mujer.

Amenazaron a hombre con acusarlo de violación

Con la amenaza de acusarlo de violación, lo habrían privado de la libertad, exigido dinero y despojado de su vehículo, informó la Fiscalía de CDMX este viernes 26 de septiembre de 2025.

En tanto, otro sujeto habría realizado labores de vigilancia telefónica durante el secuestro. Además, se identificó que tres de las personas, probablemente relacionadas con estos hechos, habían sido vinculadas a proceso en investigaciones previas por secuestro exprés con un modus operandi similar.