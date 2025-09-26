Descubren a un hombre secuestrado dentro de un auto en Cuajimalpa, CDMX; estaba golpeado

Nuevo acto de brutal inseguridad en la Ciudad de México (CDMX). Un hombre se encontraba secuestrado en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos y pudo ser rescatado por oficiales de la Policía Auxiliar (PA) después de que su esposa denunciara haber recibido una llamada de extorsión para liberarlo.

La víctima fue encontrada con múltiples golpes dentro de un vehículo, y una pareja de apenas 22 y 24 años, presuntamente responsable del plagio, fue detenida en el lugar por los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX).

¿Cómo descubrieron el secuestro en Cuajimalpa, CDMX?

La operación policial se activó cuando una mujer se acercó a los oficiales que patrullaban la colonia San Pablo para reportar la desaparición de su esposo, concretamente en el cruce de Constitución y el Callejón Independencia. La denunciante informó que la noche anterior había recibido una llamada telefónica en la que le exigían una suma de dinero en efectivo a cambio de la liberación de su pareja.

Con la información proporcionada, los uniformados implementaron un operativo de búsqueda en la zona. Minutos más tarde, mientras recorrían las calles, escucharon gritos de auxilio que provenían del interior de un automóvil estacionado.

Al acercarse, encontraron a un hombre con visibles golpes en el cuerpo. De inmediato, solicitaron los servicios de emergencia. Paramédicos que arribaron al lugar lo diagnosticaron con contusiones en la cabeza, el abdomen y el tórax.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | Derivado la oportuna atención a una denuncia ciudadana, efectivos de la #PolicíaAuxiliar de la #SSC detuvieron a un sujeto y a una mujer que, al parecer, privaron ilegalmente de la libertad a un hombre, en @cuajimalpa_gob.



Los oficiales realizaban… pic.twitter.com/fGqq74pDIv — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 26, 2025

Capturan a presuntos secuestradores; parejita de 22 y 24 años

En ese momento, los policías observaron a una pareja que intentaba alejarse sigilosamente del lugar. La propia víctima los identificó como sus captores, por lo que los oficiales los persiguieron y detuvieron de inmediato.

Los detenidos, un hombre de 22 años y una mujer de 24, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público en la Fiscalía Antisecuestro, quien determinará su situación jurídica. Por su parte, las víctimas fueron orientadas para recibir apoyo legal y psicológico por parte de las autoridades capitalinas.