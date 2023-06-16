VIDEO: ¡Indignante! Policías de Colombia se comen el “botín” para no ser acusados de extorsión

En redes sociales se dio a conocer el momento en que dos policías de Colombia fueron arrestados luego de intentar extorsionar a unas personas; sin embargo, la mala acción no salió como esperaban, pues terminaron evidenciados ante miles de personas por una acción que sorprendió a las autoridades.

A lo largo del video se puede ver que los policías se comieron los billetes que acababan de recibir por parte de las víctimas, lo que causó indignación entre las personas, quienes pidieron se les castigue por aplicar un abuso de fuerza.

Policía colombiano termina en el hospital por comer billetes

El intento de extorsión no sólo falló, también llevó a uno de los policías al hospital, tras ingerir los billetes argumentó fuertes dolores estomacales, en el centro de salud los doctores diagnosticaron que se comió alrededor de 10 billetes; horas más tarde salió y lo trasladaron al centro penitenciario.

Al llegar a la cárcel, ambos policías fueron interrogados para conocer el motivo de las acciones y se llegó a la conclusión que buscaron aprovecharse de una víctima que previamente había sido acusada por un delito sexual.

“Había sido previamente vinculada a una investigación por un delito sexual, y parece que los agentes querían utilizar eso como base para revivir el proceso o, al menos, esa fue la argumentación utilizada para llevar a cabo la extorsión”, agregaron las autoridades.

Policías de Colombia: ¿Por qué se comieron el dinero?

Locatarios anunciaron que los policías de Colombia llegaron por la fuerza para arrestar a un familiar; sin embargo, lo que más les importaba era obtener una alta cantidad de dinero. Una de las víctimas decidió contactar a la policía, quienes arribaron a la zona y aprehendieron a los implicados por el delito de extorsión.

Cuando los miembros del departamento solicitaron a los agentes que se identificaran, se percataron de que uno de ellos estaba ingiriendo los billetes que los comerciantes les habían entregado, esto quedó grabado como parte de las pruebas para la sentencia que cumplirán.

#EnVideo Dos policías activos de Soacha (Colombia) se comieron billetes que los incriminaban en el delito extorsión a comerciantes de esa localidad a los que chantajeaban con sumas que variaban entre 1 (240 $$) y 2 millones de pesos colombianos semanales. pic.twitter.com/FW61b10rZ9 — LaTablaAhora (@LaTablaAhora) June 14, 2023

¿Qué delitos enfrentan los policías de Colombia que se comieron los billetes?

Las autoridades actuaron rápidamente bajo la política de cero impunidad y aseguraron que se encuentran detenidos bajo los delitos de secuestro extorsivo, pues una de las víctimas fue trasladada a la estación policial, ahí le solicitaron una suma económica que ronda los 4 mil pesos mexicanos para poderla liberar; otro delito es extorsión agravada y se estima que podrían permanecer más de 30 años en la cárcel.