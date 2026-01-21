Caen 9 presuntos extorsionadores tras cateo; encuentran armas y drogas en Tecámac

Un cateo en el municipio de Tecámac, Estado de México, dejó como resultado la detención de nueve presuntos extorsionadores, así como el aseguramiento de armas de fuego, droga, cartuchos y equipo táctico, en una acción relacionada con una investigación por extorsión .

El operativo se realizó luego de una denuncia presentada ante el Ministerio Público, lo que permitió a las autoridades ubicar un inmueble que presuntamente era utilizado como punto de reunión por un grupo vinculado a actividades delictivas.

Extorsionan a una persona en Acolman

De acuerdo con la información disponible, la investigación comenzó tras una denuncia por extorsión. Los hechos ocurrieron el 17 de octubre de 2025, cuando una persona fue interceptada al llegar a su domicilio en el municipio de Acolman.

Según el reporte, varios criminales la habrían amenazado con armas de fuego y le exigieron entregar una cantidad de dinero de forma periódica, bajo advertencia de hacerle daño si se negaba a pagar. A partir de este señalamiento, las autoridades comenzaron a recabar datos y a dar seguimiento al caso.

#Resultados.



Derivado de un despliegue operativo para llevar a cabo técnica de investigación de cateo, elementos de la @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y de la #FiscalíaEdoméx detuvieron a nueve personas y aseguraron un predio en el municipio de #Tecámac donde se localizaban armas de… pic.twitter.com/smAKhCmECC — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) January 21, 2026

Con el avance de las investigaciones, se logró identificar un predio ubicado en la colonia Huicholes, en Tecámac, que presuntamente funcionaba como punto de encuentro de los implicados. Con esta información, se solicitó una orden judicial para realizar un cateo en el inmueble.

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Defensa, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes ingresaron al predio para llevar a cabo la diligencia.

¿Qué se aseguró durante el cateo en Tecámac?

Durante la revisión del inmueble, las autoridades localizaron y aseguraron diversos objetos relacionados con actividades ilícitas, entre ellos:



Armas de fuego

Cargadores y cartuchos de distintos calibres

Narcóticos

Una máquina contadora de billetes

Un chaleco táctico

Teléfonos celulares

Todo el material quedó bajo resguardo como parte de la carpeta de investigación.

En el lugar fueron detenidas nueve personas, seis hombres y tres mujeres, identificadas como:



Cristian “N”

José “N”

Erick Octavio “N”

Ricardo “N”

Luis Joaquín “N”

César Iván “N”

Alicia “N”

Iraís “N”

Carol Guadalupe “N”

Los detenidos son investigados por su posible participación en delitos relacionados con armas prohibidas, drogas y extorsión , entre otros.

Tras concluir el cateo, el inmueble quedó asegurado, mientras continúan las investigaciones. Las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, quien será el encargado de definir su situación legal.

Seis casos de extorsión al día en el Estado de México

Las cifras oficiales muestran que la extorsión sigue siendo un problema constante. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) , durante 2025 se registraron 2,150 casos de extorsión en el país.

Este número equivale, en promedio, a:

