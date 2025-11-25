Cae exsecretario de Seguridad Municipal de Chilón, Chiapas, por extorsión y abuso de autoridad

La Fiscalía General del Estado confirmó la detención de Carlos "N", exsecretario de Seguridad Municipal de Chilón, Chiapas, señalado como presunto responsable del delito de extorsión agravada en perjuicio de una persona cuya identidad se mantiene bajo reserva. La captura se realizó como parte de los trabajos de investigación impulsados bajo la directriz de 'Cero Impunidad', indicó el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca.

¿Por qué fue detenido el exsecretario de Seguridad de Chilón?

De acuerdo con la Fiscalía, tras su aseguramiento y la revisión de sus antecedentes se detectó que el exfuncionario también contaba con una orden de aprehensión vigente por abuso de autoridad y lesiones, derivada de hechos ocurridos meses atrás.

Esa segunda carpeta se activó luego de que se viralizara un video en el que se observa a elementos municipales golpear con una tabla a un detenido, sin que los mandos presentes detuvieran la agresión.

En esa grabación, Carlos 'N' aparece entre los servidores públicos involucrados, motivo por el cual se prevé que en las próximas horas se ejecute dicha orden judicial.

Detienen y separan de su cargo a policías involucrados en abuso de autoridad

El caso del video generó fuerte indignación social; en las imágenes se muestra a integrantes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) agrediendo a un joven en una zona de resguardo. Como consecuencia, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, detuvo a seis agentes presuntamente implicados en el abuso.

El Ayuntamiento de Chilón, encabezado por el profesor Mario Hernández Aguilar, informó en su momento la separación definitiva del director de la Policía Municipal, luego de que estallara la polémica por la difusión del material audiovisual. La administración municipal aseguró que colaboraría con las autoridades estatales para esclarecer responsabilidades y evitar que hechos similares se repitan.

La Fiscalía reiteró que cualquier funcionario que incurra en conductas delictivas enfrentará procesos penales, sin importar su cargo previo.

El exsecretario de Seguridad Municipal permanece recluido y a disposición del órgano jurisdiccional, en espera de que avancen ambas investigaciones por extorsión agravada, así como por abuso de autoridad y lesiones.