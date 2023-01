Despliegan más de 5 mil policías para cuidar a los Reyes Magos

A partir de este miércoles y hasta el viernes 6 de enero, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó a más de 5 mil uniformados de las policías de Proximidad, Metropolitana y complementarias, en coordinación con las autoridades de las 16 alcaldías, para cuidar a “Los Reyes Magos”.

Los agentes disponen de 253 vehículos oficiales, 10 motocicletas, 16 ambulancias, cinco grúas, 17 motoambulancias y un helicóptero del Agrupamiento Cóndores que realizará sobrevuelos de prevención.

También hay 350 policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito encargados de garantizar la movilidad peatonal y vehicular en zonas comerciales para mantener el control del estacionamiento en zonas permitidas y no permitidas, aplicar el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México y realizarán patrullajes para prevenir el robo de vehículos y autopartes.

El objetivo es salvaguardar la integridad física y patrimonial de las personas que acudan a plazas comerciales, mercados, tianguis y romerías.

Cámaras capitalinas cuidarán a la ciudadanía en este Día de los Reyes Magos

Los elementos policiacos deberán garantizar la seguridad de la ciudadanía y van a reforzar la vigilancia en sucursales bancarias, zonas restauranteras, tiendas departamentales y de autoservicio, centros de esparcimiento familiar, hoteles y parques, así como corredores turísticos entre otros lugares donde se registran movimientos monetarios y actividad comercial.





Los operadores del Centro de Control y Comando (C2) y del Centro de Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la ciudad, mantendrán el monitoreo constante para reportar cualquier anomalía.

Para mayor seguridad de la población, la SSC recomienda utilizar mecanismos electrónicos confiables al realizar el pago de sus compras; nunca perder de vista sus tarjetas bancarias a fin de evitar la clonación o robo de datos; no contar dinero en efectivo en lugares públicos, ni acudir solo a realizar retiros; no utilizar cajeros automáticos que presenten anomalías y verificar con su institución bancaria los cargos no reconocidos.