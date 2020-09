Los cuatro perfiles jóvenes que buscan dirigir Morena

13 de septiembre.- Este sábado el INE informó que de las 105 solicitudes recibidas para la dirigencia de Morena, sólo procedieron 71: 35 para la Presidencia del Partido y 36 para la Secretaría General.

El método por el que se escogerá a los próximos dirigentes del partido en el Gobierno, será a través de una encuesta abierta que realizarán tres casas encuestadoras: Demotecnia 2.0 S. C., Mendoza Blanco y Asociados S. C. y Parametría S. A de C. V.

Sin embargo, debido a la numerosa lista de candidatos registrados, el INE procederá a hacer un primer ejercicio de reconocimiento, para que se reduzca a un máximo de 6 candidatos.

Este proceso se llevará a cabo del 16 al 22 de septiembre para que la encuesta decisoria se ejecute del 26 de septiembre al 2 de octubre.

Entre los perfiles destacan políticos de carrera como Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo, así como Yeidckol Polevnsky, Alejandro Rojas y Javier Hidalgo Ponce.

Sin embargo, han sido relegados, por su falta de exposición en medios, jóvenes que se han sumado al principal proyecto de la llamada “Cuarta Transformación”.

Estos son 4 perfiles que buscan ocupar un lugar en la dirigencia de Morena:

1.- Citlalli Hernández (candidata a la Secretaría General): Es la joven más conocida de la lista. Es Senadora Electa por la Ciudad de México y en su encargo forma parte de las comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana como Secretaria.

Es fundadora del partido y durante su trabajo territorial y como funcionaria se ha destacado por poner en la mesa temas de corte liberal como la legalización del aborto y de diversidad; pero también los que destacan en la agenda del presidente López Obrador: combate a la corrupción, reducción del financiamiento a los partidos políticos y austeridad republicana.

2.- Gibrán Ramírez Reyes (candidato a la Presidencia).- Es un perfil más académico y mediático.

Es Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, y Maestro en Ciencia Política por El Colegio de México. Cuenta además con estudios en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del gobierno de España.

Se desempeña como secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), pero la población desconoce los alcances de su encargo como funcionario.

Destaca más como analista político en diversos medios de información y fundadores del partido como Pedro Salmerón no lo consideran un cuadro político del partido.

3.- Donají Alba (candidata a la Secretaría General): es traductora de profesión, egresada de la UNAM. A su corta edad es fundadora del partido, en el que comenzó a militar en el año 2012, luego de participar en el proceso electoral como vigilante de casilla.

Es una de las jóvenes con menos proyección en medios, pero se le conoce en el partido por su trabajo territorial en alcaldías como Cuauhtémoc.

Es afín al grupo político del Dr. Ricardo Monreal y también es defensora de la comunidad LGBT+. Su último encargo fue como Secretaria de Organización de Morena en la CDMX.

4.- Antonio Attolini Murra (candidato a la Secretaría General): Uno de los rostros más conocidos por los mexicanos, debido a su participación como ex vocero del #YoSoy132: movimiento político que protestó en contra de diversas problemáticas nacionales en medio de una coyuntura electoral.

Fue asesor del ex senador perredista, Zoé Robledo; quien ahora es titular del IMSS y con quien también trabajó recientemente como coordinador técnico de Vinculación Internacional.

Destaca por su oratoria y liderazgo, pero en Morena es considerado “ajeno a las causas de la 4T”.

Es importante precisar que en este proceso solo participan 11 mujeres: dos para la presidencia y nueve para la Secretaría General. 11 mujeres de 71 candidaturas aprobadas.

El INE también relegó la paridad de género que obliga al partido a presentar a una mujer y un hombre en la dirigencia del partido.