Desmiente Moreira a Mier: no hay negociación para Reforma Electoral

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados rechazó que exista acercamiento o negociación con Morena sobre una posible reforma electoral p ara ser discutida y aprobada el próximo 15 de octubre, como señalo el líder de los legisladores guindas, Ignacio Mier.

Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, dijo que una cosa es hablar de las leyes que la Cámara de Diputados tiene pendientes de legislar como las reglas de la reelección o las acciones afirmativas y otra es pactar acuerdos de la reforma electoral propuesta por el gobierno.

“Y esto no es abrirle o no abrirle el tema a una reforma electoral. Es sencillamente lo que representa eso, resolver lo que la Corte o los tribunales electorales nos está diciendo… lo que aquí no se ha legislado, pero esto no significa un acuerdo con nadie… Preciso: nosotros no vamos a cambiar la conformación del INE ni lo tribunales electorales… nosotros no atenderemos una reforma electoral que lesione al INE o a los tribunales y solamente atenderemos aquellas que sean un mandato jurisdiccional”, aclaró el líder cameral del PRI.

Sostuvo que el PRI no tiene prisa ni ha puesto fecha para votar ninguna reforma electoral, como plantea Morena el 15 de octubre.