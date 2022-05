INM rechaza colocación de muro de púas en frontera con Texas

Ciudad de México. El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yañez, expresó el rechazo a la colocación de un muro de púas en territorio mexicano, tal como propuso el gobierno de Texas para detener el tránsito de migrantes hacia Estados Unidos.

“La política del gobierno mexicano ha sido no al muro, No al muro tal y como lo conocemos, pero tampoco creemos y no queremos un muro de púas. Encontraremos otros mecanismo de coordinación para poder atender y resolver el fenómeno migratorio”, enfatizo.

El funcionario resaltó que se fortalecerá la cooperación para brindar atención a las personas migrantes irregulares, quienes son víctimas de las redes criminales.

El comisionado del INM acudió a la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, en el marco de una reunión de evaluación de la estrategia migratoria que se lleva a cabo en la frontera de dicha entidad.

Asimismo Garduño Yañez informó que se trabaja de manera coordinada con servidores públicos estatales y municipales para localizar e instalar un campamento emergente para atender a la población migrante rescatada en esta zona.