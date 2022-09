Pide licencia diputada del PRI que impulso reforma de Fuerzas Armadas

La priÍsta Yolanda de la Torre , autora de la reforma que amplía hasta el 2028la presencia de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en el país, dejo el cargo de diputada federal del PRI. Pidió licencia ahora incorporarse al nuevo gobierno de Durango.

“Pedí licencia porque en Durango vivimos nuevos tiempos y me interesa estar cerca de mi estado… proyectos importantes especiales que me inspiran y me motivan… -Hay mucho alacrán allá. ¿No le tienes miedo a los alacranes? - No, no, en Durango estamos acostumbrados a idear con alacranes, alimañas ponzoñosas y de todo”, expresó al término de la sesión de este jueves en San Lázaro.

Yolanda de la Torre afirmó que la iniciativa fue de ella y no del presidente López Obrador ni tampoco fue una imposición al PRI.

Insiste diputada que fue su iniciativa y no de AMLO o de PRI.

“¿La iniciativa era de Yolanda o era de Palacio?.- es mía, a ver, a ver, yo no conozco al señor Presidente, nunca lo he visto, nunca lo he visto…El contexto no es así, yo lo entiendo de manera distinta, con mucho respeto al Presidente, y con todo respeto a la colegisladora, son momentos distintos, son importantes, pero yo lo que puedo decir es que hay algo que tenemos pendiente en marzo de 2024 y que hay que resolver y, creo que de esto sirve, debe ser una oportunidad en el Senado para precisar cosas que aquí avanzamos y que iban muy bien y que es la duda y la inquietud de como fortalecemos las policías municipales y las policías estatales, las procuradurías y las fiscalías requieren un gran apoyo” sostuvo.

La priísta apunto que el panorama de inseguridad en el país es delicado y requiere que el Ejército y la Marina tengan más tiempo para apoyar en tareas de seguridad pública.

La solicitud de licencia y autorización de Yolanda de la Torre fue el último tema que se abordó en la sesión de este jueves en la Cámara de Diputados.