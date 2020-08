Comisión Anticorrupción del PAN archiva caso Padrés

No se encuentra contemplado en el registro nacional de militantes de ese partido. De acuerdo con un oficio de la Comisión Anticorrupción del PAN , publicado en su página de internet del 9 de agosto, se informa que ese partido considera que no se puede sancionar al exgobernador de sonora, Guillermo Padrés Elías ya que ese exfuncionario no se encuentra contemplado en el registro nacional de militantes de ese partido.

Por lo cual ese órgano colegiado se encuentra impedido para solicitar alguna sanción en contra del ciudadano en mención. Ante esto se ordena que se archive el caso como asunto totalmente concluido.

Cabe recordar que las autoridades mexicanas le imputaban al exgobernador sonorense los cargos de enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, falsedad de declaraciones, incumplimiento del deber legal, ejercicio indebido del servicio público, falsificación de documentos y operación con recursos de procedencia ilícita.