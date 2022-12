Con receta familiar prepara singular ponche de Navidad en Puebla

El aroma es inconfundible, ese que te invita a probar la mezcla de tejocote, manzana, guayaba, canela, caña, piloncillo, ciruela pasa y tamarindo o jamaica, hablamos del ponche de Navidad, que en San Pedro Cholula, en Puebla es elaborado con una receta especial, misma que ha llevado a Doña Hortensia a iniciar un negocio que invita a vecinos a probar su creación.

“Se lo toman bien rico, me lo alaban a cada rato, incluso ya ahorita que salgo a las ventas en las noches, la gente también, el olor las llama, llegan porque si es ponche, que qué tal está, que si como huele sabe, les doy a probar y ya salen que se llevan su litro de ponche,” dijo Doña Hortensia López, prepara ponche de Navidad con receta familiar.

Además de su delicioso sabor, Doña Hortensia y su familia se han percatado que se enferman menos, debido a que la mezcla de frutas les aporta nutrientes y un alto contenido de vitaminas.

“Aparte de que lo vendo, acá en la familia todos lo consumimos y hemos notado que nos enfermamos menos de las vías respiratorias, es muy bueno para el sistema inmunológico.” Explicó Doña Hortensia López.

La receta ha conquistado a vecinos de la zona quienes no se pueden negar a probar su receta que incluye ingredientes secretos que la familia de Doña Hortensia se niega a revelar, mientras que los comensales simplemente se dejan seducir por el aroma y sabor.

Una de las clientas de Doña Hortensia López, dijo: “que le gusta la fruta, en especial el tejocote en el ponche y la caña, es lo que me gusta bastante y también me gusta tomarlo en estas fechas porque no nos enfermamos,” expresó Flor Guadalupe Mendoza.

Otros reconocen que les gusta agregarle un toque especial para que adquiera otro sabor.

“Pues lo principal las frutas, pero más la guayaba ya toda blandita y así, pero más, más el piquetito ahí, es lo principal,” comentó Rosa Icela, clienta de Doña Hortensia.