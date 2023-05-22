El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que, ante el aumento en el semáforo de actividad volcánica del Popocatépetl a Amarillo Fase 3, su gobierno está pendiente de la situación y enviarán a más de 7 mil soldados a las zonas cercanas.

En su conferencia matutina presidencial, el titular del Ejecutivo Federal señaló que hay una vigilancia las 24 horas a la actividad del coloso. Agregó que está en comunicación constante con la titular de la Comisión Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, y con los gobernadores de las entidades cercanas al volcán.

“Hay vigilancia 24 horas y estamos pendientes y en acciones preventivas como lo establece el semáforo amarillo fase tres y las labores preventivas ha estado en comunicación la directora de protección con los gobernadores de Puebla, Estado de México”, afirmó el mandatario.

El presidente AMLO detalló que habrá 7 mil 275 elementos de las fuerzas amaradas en las rutas de evacuación, con el fin de estar preparados por el aumento de la actividad volcánica.

¿Qué es el Plan DN-III-E?

El plan DN-III-E de auxilio a la población civil nació en el año de 1965 por mandato presidencial. Recibe la denominación E por ser parte del Anexo con dicha letra de la tercera edición del Plan Director de Defensa Nacional (DN-III) que estaba vigente en esa época.

Dicha estrategia quedó implementada por primera ocasión en octubre de 1966, cuando el huracán Inés desbordó el Río Pánuco, lo cual afectó la región sur del estado de Tamaulipas y el norte de Veracruz. Después del terremoto de 1985, la implementación de este programa involucra también a los organismos de la Administración Pública Federal, así como, de los sectores privado y social.

El Plan DN-III-E señala los lineamientos generales del Ejército y la Fuerza Aérea para brindar auxilio a la población afectada por desastres naturales o provocados por las personas, para apoyar en la “preservación de sus bienes y entorno” destaca la Secretaría de la Defensa Nacional.

