Por amor a la precisión | A Samuel le valió riata Nuevo León

Pero estuvo mame y mame… y mame y mame y mame y mame y mame y mame y mame y mame y mame y mame y mame y mame y mame y mame y mame y mame que no dejaría de ser gobernador de Nuevo León. Y pura de árabe.

A Samuel García le valió pepino su estado y, más aún, su responsabilidad frente a las 786 mil personas que votaron por él en la tierra que mejor prepara la carnita asada de todo el mundo.

¿Ah, no me creen? Basta recordar los catorrazos que le tiró al “Bronco” por haberse lanzado a la presidencia en 2018 (contra AMLO, Anaya y “Mid”); o, incluso, su primera declaración como gobernador electo de Nuevo León… Más fácil cae un hablador que un cojo y con los políticos hay que andarse con cuidado.

En esta lucha a dos de tres caídas, Samuel salió perdiendo… Pero, vámonos por partes.

La primera caída: los desdichos de Samuel

Dicen los que saben: en esta vida (y en todas) hay que tener palabra y tristemente el gobernador de Nuevo León faltó a la suya; a continuación presento 5 ejemplos:



DECLARACIÓN AL RECIBIR CONSTANCIA DE GOBERNADOR

Fecha: 16 de junio de 2021¿Qué dijo? “No se confundan… van a tener gobernador 6 años… no nos van a ganar las ambiciones y tentaciones”



ENTREVISTA CON LOS DE ENFRENTE

Fecha: 25 de julio de 2021

¿Qué dijo? “Se tiene que aprender en cabeza ajena. Uno de los peores errores de Jaime (el Bronco) fue su locura, de haberse ido a la presidencial sin tener posibilidades de…”



ENTREVISTA CON EL PAYASO QUE NO ES LORET

Fecha: 22 de Octubre de 2021

¿Qué dijo? “No vamos… Yo le prometí a Nuevo León que mi compromiso son seis años aquí (...) No me voy a distraer como El Bronco”.



HISTORIA EN INSTAGRAM

07 diciembre de 2022

“Este Gobierno ya desarrolló un Plan Estatal de Desarrollo del sexenio 2022- 2027, que vamos a estar los seis años, para que no anden ahí especulando”.



ENTREVISTA CON EFE

07 de junio de 2023

“Acabo de ver unas encuestas que me colocan en el primer lugar de popularidad (...) pero estoy concentrado en Nuevo León por lo pronto, yo no creo participar”.

Chale chale chalequito.

La segunda caída: el interino no querido

Muy campante, Andrés Manuel… ¡Digo! Samuel García dejó la gubernatura de Nuevo León para lanzarse a la precampaña del Movimiento Ciudadano (MC) por la presidencia de México en 2024, a pesar de que juraba (e hiper juraba) que nunca pasaría.

Y todo iba bien. “El Nuevo”, como decía su campaña, se paseó por lugares ajenos a Nuevo León pegando calcomanías acompañado de su esposa, Mariana Rodríguez. Todo iba requetebién, dirían algunos, hasta que le pusieron un alto.

Los legisladores del Congreso local en Nuevo León pusieron a un sustituto que no era del bando samuelgarciesco y, pues, se armó la rebambaramba (para que no me tachen de gordofóbico).

Si Samuel perdía (como era harto probable) no podría regresar a la gubernatura de Nuevo León y todo este zafarrancho habría sido tiempo perdido. Más de lo que de por sí ya era (y con nuestros impuestos).

El papelón de Samuel

Del ganar ganar, Samuel pasó al perder perder y dejó botado a los del MC para regresar a Nuevo León. Todo un papelón del que podemos extraer algunas conclusiones:



Estaría chido repensar el tema de las precandidaturas… ¡Porque todo eso se paga con nuestros impuestos!

Samuel fue a mostrarse; no para ser presidente en 2024, sino para ser reconocido y chance lanzarse en 2030. ¿Se puede jugar así con el dinero de todos los mexicanos?

¿Se necesita un candado para que los gobernadores no hagan este tipo de mamarrachos?

En fin, don señor gobernador con licencia, ex precandidato de MC a la presidencia, gobernador “legítimo” y de nueva cuenta gobernador de Nuevo León mostró lo absurda que puede llegar a ser la contienda en la fase preparativa de la elección. ¡Y todavía falta medio año!