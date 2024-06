¡Atención! Por esta razón tu celular se calienta mientras los cargas

¡Mucho ojo! El celular es un elemento vital en la vida de millones de personas, y aunque nos gustaría que la batería durará mucho tiempo, en ocasiones debemos cargarlo constantemente, pero ¿sabes por qué el teléfono se calienta al momento de cargarlo? Esto dicen los expertos.

¿Por qué el celular se calienta cuando está cargándose?

No es novedad que al momento de cargar el celular se caliente; sin embargo, expertos explican que esta situación se debe a distintos factores, ¿cuáles son?



Temperatura exterior: El sobrecalentamiento del celular puede reproducirse si la temperatura es alta o baja o si el teléfono es expuesto directamente a los rayos del sol .

puede reproducirse si la temperatura es alta o baja o si el teléfono es expuesto directamente a los . Carga rápida o inalámbrica: Aunque la batería de tu celular se llenará de forma rápida, esta opción incrementa la temperatura de tu dispositivo.

Usar accesorios NO originales: Los conectores y el cable están fabricado con la capacidad de volteos adecuada para tu dispositivo, por lo que es importante utilizar los accesorios originales.

¡Atención! Expertos advierten que el celular no debe cargarse con accesorios que no sean de la misma marca, así como no cargarlos en lugares públicos.

¿Cuál es la forma correcta de cargar el celular?

¡Toma nota! Algunas compañías de dispositivos móviles han compartido distintas recomendaciones para cargar correctamente tu celular y evitar que se caliente, ¿las conoces?



No cargar el celular en lugares calurosos o bajo la luz directa del Sol

No dejarlo conectarlo a la corriente eléctrica si el celular esta sobre una cobija, colcha o almohada

No utilices el dispositivo mientras se está cargando

¡Aguas! Usar tu celular mientras se está cargando aumentará la temperatura del dispositivo, ya que al mismo tiempo en el que se carga la batería, la luz de la pantalla estará activa, provocando que demande una mayor energía.

Por otro lado, el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, mejor conocido como FBI, recomendó a las y los ciudadanos evitar cargar sus celulares en los puertos USB ubicados en los lugares públicos, ya que esto podría ser peligroso.